Pizzero, streamer y modista: los insólitos oficios de los políticos mendocinos si no fueran funcionarios

¿Qué harían los políticos mendocinos si no tuvieran un cargo público? La pregunta, que suena casi filosófica, tuvo respuestas concretas, en algunos casos obvias, y en otras, inesperadas. Desde una pizzería en Maipú hasta un taller de carpintería, los funcionarios y legisladores de Mendoza revelaron los oficios y profesiones que ejercerían si dejaran la función pública.

El más contundente fue el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quien no dudó ni un segundo: quiere tener su propia pizzería. "Amaso muy buenas pizzas. Me encantaría que los maipucinos puedan disfrutarlas", dijo a MDZ .

Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, tuvo dos respuestas para la misma pregunta. La racional: volver a ejercer la ingeniería, oficio que practicó durante una década antes de ingresar a la función pública. La inesperada: la carpintería. "Me encanta trabajar la madera. Es probable que me dedique a eso cuando me jubile", admitió.

Marcos Calvente fue uno de los políticos mendocinos que confesó que sería carpintero.

En tanto, Armando Magistretti fue por el mismo camino, lleva 36 años como ingeniero civil y se dedica a la construcción.

Entre los políticos con vocación docente apareció el exvicegobernador Mario Abed, quien soñó con ser profesor de educación física, aunque también reivindicó sus raíces: nació en una viña y dijo amar la agricultura. Flor Destefanis también mencionó la docencia, aunque su primera opción fue el turismo y la promoción de Mendoza. "Me encanta vender nuestra provincia", afirmó.

Oficios de los políticos - horizontal MDZ

Kioskero, electricista y modista

El vicerrector de la UNCuyo Gabriel Fidel eligió dos mundos igual de seductores: el vino y la cocina. "Me gustaría mucho trabajar en el mundo del vino o ser cocinero, me encanta cocinar", dijo.

La vicegoberandora Hebe Casado fue taxativa: es médica y seguiría siéndolo. La sanrafaelina también recordó con afecto sus años trabajando en el negocio familiar y las tareas que desempeñaba: “Sé desde acomodar góndolas hasta cortar fiambre".

Hay oficios más inesperados en la lista. Diego Costarelli confesó que se ve atendiendo un minimarket en una estación de servicio. El intendente de Godoy Cruz dijo que fue kiosquero de estudiante y le encantó. Su par, Ulpiano Suárez dijo que sería electricista y dijo que “siempre mete mano en su casa para arreglar aparatos y que le gustaría hacer un curso para no meter la pata".

Asamblea legislativas Ulpiano Suarez y Matías Stevanato 15 Matías Stevanato y Ulpiano Suarez. Rodrigo D´Angelo - MDZ

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre dijo que combinaría el derecho con la costura. "Mi abuela era modista y de chiquita siempre estaba con las telas tratando de imitarla", recordó. Néstor Majul, en cambio, miró hacia el futuro digital: sería generador de contenido y streamer.

El intendente de La Paz Fernando Ubieta indicó que volvería al Banco Nación, donde trabajó 15 años, aunque su verdadera pasión es la formación de niños en el fútbol. La diputada nacional Pamela Verasay sorprendió y dijo que sería mecánica como su padre. En tanto, Marcelo Calipo, eligió la ruralidad y dijo que hubiera acompañado a sus padres agricultores.

El resto eligió continuar ejerciendo su profesión: Lucas Ilardo abogacía, Félix González despachante de aduana, Andrés Lombardi administración de empresas, Facundo Correa Llano abogacía y Adriana Cano abogacía y docencia.