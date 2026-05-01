Escándalo en Nucleoeléctrica: la empresa eliminó las tarjetas corporativas tras el informe con los polémicos gastos

Un informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló consumos injustificados con tarjetas de la empresa estatal durante la gestión de Demian Reidel, exasesor de Milei. Su sucesor anunció el fin del sistema, aunque no confirmó si los gastos cuestionados fueron reintegrados.

Pagos en discotecas de Madrid, servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintos puntos del mundo. Todos esos movimientos, y otros más, corresponden a autoridades de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, que ocurrieron entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El período coincide casi en su totalidad con la conducción de Demian Reidel, exasesor del presidente Javier Milei, quien encabezó la compañía hasta ser reemplazado por Juan Martín Campos. La exposición llegó a través de un documento incluido en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hizo público el detalle de esos consumos y desató una crisis institucional en la firma.

La respuesta del nuevo presidente de Nucleoeléctrica Ante la difusión del informe, Campos anunció: "He ordenado modificar este esquema que quedó obsoleto, discontinuando el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes, con el objetivo de simplificar, transparentar y centralizar la administración de los recursos del canon diario para viajes al exterior".

Al mismo tiempo, intentó encuadrar los consumos dentro de la normativa vigente: según el titular de Nucleoeléctrica, los gastos "se realizaron en el marco de un esquema formal que cuenta con rendición obligatoria" y, por lo tanto, cualquier erogación "que no se considere justificada" debía ser reintegrada. Sin embargo, no aclaró si los gastos señalados en el informe de Adorni efectivamente fueron devueltos.