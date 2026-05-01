Omisiones y un testimonio revelador: lo que dijo y no dijo Cornejo en su discurso

Hebe Casado se expresó con una sensibilidad particular y, sin querer, desacreditó con esas palabras previas uno de los pilares de la defensa de la realidad de su gestión. La vicegobernadora habló del dolor que causa la cantidad de mendocinos que están obligados a trabajar afuera de la provincia por falta de oportunidades. “Sabemos lo duro que es estar lejos de los suyos y lo injusto que es tener que marchar. Queremos que regresen, que traigan de vuelta su talento, su cariño. No queremos que tengan que irse”, dijo Hebe Casado, que es compañera de equipo de quien gestiona la provincia desde hace 11 años. Alfredo Cornejo, en cambio, construyó la idea de que al “modelo Mendoza” no le va tan mal. “Hay quienes han insinuado con insistencia que Mendoza habría quedado rezagada… al comparar los principales indicadores económicos y sociales, Mendoza se ubica dentro de la media nacional”, aseguró el Gobernador, anclado en promedios nacionales pero obviando la mirada introspectiva. La provincia de la que habló el Gobernador es la misma en la que, según la vicegobernadora, sus trabajadores emigran.

El discurso de Alfredo Cornejo ante la Asamblea Legislativa tuvo varios hitos que hacen referencia a ese balance selectivo. La más notoria de las omisiones tiene que ver con la falta de referencia al estado real de las cuentas públicas, el cepo de recursos nacionales y los problemas que Mendoza puede enfrentar si continúa ese declive. El peso de la alianza política desbalancea el análisis y, quizá, allí radica el olvido.

No fue el único. Alfredo Cornejo mencionó a la minería como eje del futuro productivo de Mendoza y se atrevió a decir que San Jorge comenzará a construirse este año. Pero no hizo ninguna referencia a Potasio Río Colorado, la mina que por contrato debería haber comenzado a producir sales de potasio el año pasado en una planta piloto, pero no cumplió. De hecho estuvo ausente en todo el plan de gobierno de Cornejo, aun cuando se supone que está en plena renegociación con la empresa Minera Aguilar.

La descripción de la realidad y el plan de Gobierno vieron atravesados por la burbuja que generó la aplicación del Fondo de Resarcimiento. Allí radica la base del 14,5% de inversión pública que mencionó el Gobernador y todas las obras que se reanunciaron. Sin esa plataforma, la realidad de la Provincia es otra y el discurso hubiera quedado casi vacío. El problema es que son fondos pasajeros. La clave está dentro del propio discurso: que la inversión realizada genere algún círculo virtuoso. En ese sentido, las expectativas reales deberían estar en las inversiones de transporte eléctrico e infraestructura básica, antes que en otras de mayor dimensión estética que se llevan la marca.

Un párrafo del discurso generó una idea distinta, una propuesta ausente en el resto del texto que el Gobernador leyó y también en los 11 años de gestión. Fue un llamado a mirar hacia el futuro. “Hoy quiero proponerles dar un paso más. Entrar en una nueva fase de la transformación de Mendoza. Se trata de pensar el crecimiento de manera integral. De construir una visión compartida entre el sector público y el privado, entre el sistema educativo, el entramado productivo y el territorio. Porque el desarrollo no surge de la simple suma de actividades, sino de la capacidad de articularlas con inteligencia, constancia y objetivos de largo plazo”, dijo el Gobernador. La mención quedó en esa retórica, pues no estuvo acompañada de algún mecanismo, herramienta o llamado real a construir un camino de concordancia. “La ciudadanía tiene que estar atenta porque romper siempre es más fácil que construir. Por eso la continuidad es clave para que el Estado siga poniendo su mirada en lo que verdaderamente importa”, dijo el Gobernador. Antes, en las fotos previas, esa disputa por la sucesión ya era visible por la disputa de “caballeros” entre Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar y visible en la ausencia de Luis Petri. La duda máxima es, justamente, si lo que le quita el sueño a Cornejo es el futuro del proyecto político, o de Mendoza.