Luis Petri: qué dijo de las PASO, Manuel Adorni y el posible pacto Cornejo-Karina

El diputado nacional Luis Petri habló este viernes por la mañana de temas político/electorales que vinculan tanto al Gobierno Nacional, como así también a la provincia.

En momentos donde se realizó el acto de jura de los diputados provinciales, donde fue a apoyar a su sector dentro de la Casa de las Leyes, Petri apoyó la decisión de la Nación de presentar una reforma electoral en el Congreso, pero no fue abiertamente claro respecto a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mendoza, donde podría abrirse la discusión a futuro.

Además, dijo que no le consta que exista una suerte de "pacto" entre el gobernador Alfredo Cornejo y la secretaria de la Presidencia Karina Milei , como ha trascendido en algunas versiones, respecto a la posibilidad de que no haya "interferencia" de La Libertad Avanza en la elección del 2027 en Mendoza a cambio del apoyo local y puestos nacionales para libertarios, lo que podría generar problemas a las intenciones del sanmartiniano, quien tiene serias intenciones de ser candidato a la gobernación el año que viene, con o sin el apoyo de Cornejo.

También apoyó a la figura del jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien está enfrentando un complejo proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Elecciones PASO: ¿sí o no?

Respecto de las PASO, Milei dijo que efectivamente lo están planteando a nivel nacional con la propuesta de derogación, aunque ponderó más la posibilidad de instauración de la Ficha Limpia a nivel país, donde trabajó en su autoría.

Sobre las primarias en sí, evitó ser taxativo sobre su derogación. Si bien, como se mencionó, dijo que es lo que presentan en el Congreso, se limitó a decir en Mendoza que "se tendría que discutir" qué conviene más y si es necesario o no una suspensión.

"Uno no puede especular con estas cuestiones. Me parece que si nosotros impulsamos la eliminación de las PASO a nivel nacional, también hay que evaluar y debatir si es necesario la eliminación de las PASO a nivel provincial", dijo. En este caso, no se pronunció abiertamente a favor de la eliminación de la primaria en la provincia, sino que decidió utilizar términos como "evaluar" si es necesario o no.

Acto seguido, sí dijo que está en contra de una eventual primaria abierta y simultánea (PAS): "Si se quita la obligatoriedad, se le se pierde el sentido. Hacer una PAS no tiene sentido".

¿Pacto Karina-Cornejo? y el caso Manuel Adorni

Sobre el supuesto pacto entre Karina Milei (presidenta de LLA) y Alfredo Cornejo, donde se especula que La Libertad Avanza no interferiría en la elección del cadidato para el 2027 -lo que podría complicar a Petri- a cambio de lugares importantes en las candidaturas a cargos nacionales (como diputados y senadores nacionales), Petri dijo que no tiene información que eso sea así.

cornejo Karina

"No me consta y no puedo hablar de trascendidos. No tengo notificacion y no es lo que yo tengo entendido de lo que ocurrió en esa reunión", sostuvo el diputado nacional sobre el encuentro entre ambos que hubo la semana pasada en Buenos Aires.

En tanto, sobre la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se limitó a decir que le parece "importante que el jefe de gabinete se presente en el Congreso de la Nación para dar todas las explicaciones, como las está dando en la Justicia".

Críticas de Luis Petri a Victoria Villarruel

Petri también celebró este viernes la decisión de la Justicia de desestimar la denuncia que le había hecho la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que el mendocino la calificara de "golpista".

El sanmartiniano cargó contra la vicepresidenta, al calificar de "una locura" la presentación. "Nosotros lo dijimos desde el primer momento. La verdad que nos parecía una una locura la presentación de esa de denuncia y la Justicia entendió lo mismo", sostuvo Petri.

VICTORIA VILLARRUEL COVIAR La jornada del sábado dejó varias "perlitas" para la vitivinicultura argentina con el Desayuno de la Coviar y el Agasajo de Bodegas de Argentina. Alf Ponce/MDZ

Además, sumó que "las opiniones son libres y los hechos son sagrados".

"Yo lo dije antes y lo cierto es que la Justicia nos dio la razón. Estamos contentos por eso", planteó.

Por otro lado, sostuvo que -naturalmente- ya no tiene relación con Villarruel: "Yo dije lo que tenía que decir, estoy convencido y la Justicia me dio la razón", sostuvo.