Avanza un acuerdo electoral clave y Mendoza podría volver a votar más veces

En ese esquema todo apunta que vuelvan en Mendoza las PASO- primarias abiertas simultáneas y obligatorias-. En el caso de Cambia Mendoza- La Libertad Avanza, la competencia sería hasta ahora entre un candidato del cornejismo y el diputado nacional Luis Petri, para la categoría gobernador.

Por supuesto que es la foto de este mediados de abril de 2026. Después habrá que ver la película, que no se puede adelantar. porque el resto pertenece al futuro, que tiene como característica principal, no estar escrito. Pero la necesidad de la Nación de contar con los gobernadores - entre quienes Cornejo juega un rol protagónico- empuja las negociaciones con vistas al año que viene. No sólo se trata de votos en el Congreso lo que necesita la Casa Rosada, sino también un respaldo económico al plan de Milei, que por momentos tambalea o parece incierto.

Casi es un hecho que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza repetirán la alianza del año pasado. Es decir, que el oficialismo provincial y el nacional irán juntos a los comicios 2027.

De ese tema se habló en Buenos Aires la semana pasada en una reunión que en las que estuvieron varios gobernadores entre los que se encontraba Cornejo. Karina Milei alentó acuerdos electorales priorizando las decisiones de los mandatarios para las provincias y en la Nación, lo que más le interesa al Gobierno libertario: tener los votos necesarios para las leyes que quiere aprobar, que muchas veces generan confrontación con la oposición y con sectores sociales, como ocurre con los presupuestos universitarios o la reforma a la Ley de Glaciares.

Sería un ganar- ganar. El razonamiento del Gobierno nacional es el siguiente:" Me dan los votos para el Congreso, les dejamos vía libre para elegir a su candidato propio para la Gobernación". Esa fue de alguna manera el planteo de Karina, palabras más, palabras menos. Algo así es lo que ocurrió en las legislativas del año pasado, donde La Libertad Avanza se llevó la mayoría de los legisladores nacionales y se quedó con un porcentaje inferior en la Legislatura y Concejos Deliberantes.

Pero ojo, no es algo definitivo. Si el diálogo no se mantiene, los de un lado y los del otro pueden romper y volverse eventuales opositores. Por eso, es clave lo que está haciendo el Gobierno de Mendoza. Juntar a los legisladores provinciales de LLA de manera periódica, comprometerlos con la gestión provincial y aceitar el vínculo con los ministros. Tarea encomendada al ministro de Gobierno Natalio Mema.

El regreso de las PASO, la instancia electoral de la última década que Milei rechaza

Es muy probable que con esa vía libre que tendrá Cornejo para configurar las elecciones, aparezcan dos candidatos. Uno propio, impulsado por el Gobernador y Petri, el diputado nacional que viene trabajando para gobernar la provincia.

Si esto es así, como Mendoza suspendió las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias- PASO-, por el año pasado y por 2026, pero no las eliminó, podría retomarlas. Esta instancia implica que la ciudadanía debe votar entre distintos candidatos de los partidos quiénes pasarán a las generales.

El año pasado, fueron los propios partidos, como sucedía en el pasado quienes a través de un Congreso o una interna abierta escogieron a sus aspirantes. El año que viene volverían las PASO, posiblemente.