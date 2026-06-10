Súper RIGI: Martín Menem quiere dictaminar a pesar de las críticas y ya tiene fecha para llevarlo al recinto

La Libertad Avanza quedó a un paso de dictaminar el súper RIGI del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el proyecto que otorga una serie de beneficios a industrias poco desarrolladas en la Argentina . El presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , tiene en agenda una fecha para sesionar durante la fiebre mundialista.

El oficialismo apunta a dictaminar este proyecto el próximo miércoles 17 de junio, un día después del debut de la selección argentina en la Copa Mundial. Sin embargo, aún hay varios puntos por definir. Primero, el kirchnerismo pidió que se incorporen más oradores y que haya más jornadas informativas para incluir a los sectores que se verían impactados de forma directa por este proyecto.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, adelantó que eso iba a ocurrir. Sin embargo, el Gobierno, por fuera de los debates en la comisión, trabaja con los aliados para afinar el texto. El Gobierno quiere una sesión para el miércoles 24 de junio, en la que necesitan aprobar el acuerdo con los holdouts por la bancarrota de 2001, tal como figura en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos firmado en febrero de este año.

En esa misma sesión apuntan a darle media sanción al súper RIGI. Pero primero deben negociar una serie de cambios con la oposición. Según relataron distintas fuentes parlamentarias a MDZ , en estas horas la negociación entre los gobernadores y la Casa Rosada está centrada en "la inclusión del desarrollo de proveedores locales" y en que "haya mayor detalle en el alcance".

Lo que piden desde la oposición es que "lo que se indique en el articulado de la ley quede más especificado en el texto". En este contexto, desde el oficialismo reconocieron que "hay buena voluntad para hacer las correcciones necesarias y avanzar".

"Si hay proveedores locales que cumplen con requisitos de calidad, disponibilidad y precio, tanto durante la inversión como en la operación, pedimos que tengan los beneficios, aunque tengan un porcentaje mínimo en el proyecto", planteó frente a MDZ uno de los diputados que responden a los gobiernos aliados de La Libertad Avanza en el Congreso. En ese sentido, descartó que se trate de un "compre local", pero sí de "desarrollo de proveedores locales".

El debate del súper RIGI en Diputados

Este miércoles hubo reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, donde participaron el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

Ormachea sostuvo: "A partir de que entendemos que (Vaca Muerta) es un proyecto de exportación, tenemos que pensar cómo competimos en ese mercado. Para hacerlo tenemos que ser tan buenos como los otros. Tenemos un recurso que es tan bueno o mejor: el recurso físico, que está debajo de la superficie".

Agregó que hay cuestiones en las que estamos en peor situación: "Esta es una industria muy capital-intensiva. Hay que hacer toda la inversión antes de empezar a producir, y ahí no estábamos bien, y aunque hemos mejorado bastante, todavía no estamos bien", planteó el empresario de los hidrocarburos.

Diputados El debate por el súper RIGI en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Prensa Diputados

Gramblicka, por su parte, destacó el RIGI para las inversiones en energía y planteó que "es un régimen que le ha permitido a las empresas del sector tomar decisiones de inversión por montos realmente enormes". "De no existir el RIGI, las inversiones no se hubieran concretado en el país o, de haberse realizado, hubieran sido en otra dimensión y plazo", afirmó.

"Las empresas necesitan contar con reglas claras, estabilidad regulatoria y fiscal, y un marco que reduzca el costo de financiamiento. El RIGI actúa en este marco como un puente de competitividad frente al riesgo país", señaló.

El último orador fue Cacciola, quien también defendió el RIGI y sostuvo: "Lamentablemente, en 2007, por una decisión administrativa, se le incrementó la carga impositiva a proyectos que se habían estabilizado sin pagos de derechos de exportación".

"El primer gran punto que establece el RIGI es la posibilidad que tienen los inversores de litigar en el exterior, cuestión a la que no pudieron acceder todos aquellos que fueron perjudicados por el incumplimiento de la ley de inversiones mineras", cerró.

Qué dice el súper RIGI de Luis Caputo

El "súper RIGI" se trata de un régimen de incentivos destinado a atraer inversiones de al menos mil millones de dólares en industrias que hoy directamente no existen en el país o apenas tienen desarrollo experimental: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Para acceder, las empresas deben constituir un vehículo de objeto único —sin actividades paralelas— y comprometer al menos el 20% de la inversión en los primeros dos años.

Los beneficios son considerables. El impuesto a las ganancias baja al 15%, los derechos de importación y exportación quedan exentos, las contribuciones patronales se reducen al 10% para las nuevas relaciones laborales y el producido de las exportaciones queda libre de obligación de liquidación cambiaria de forma progresiva, hasta alcanzar el 100% al tercer año de la primera exportación. Todo eso, con estabilidad normativa garantizada por treinta años desde la adhesión.

El régimen exige además la adhesión expresa de las provincias donde se radiquen los proyectos. Sin esa adhesión, no hay acceso a los beneficios nacionales. Y las provincias que se sumen deben comprometerse a no crear nuevas cargas fiscales, a limitar Ingresos Brutos al 0,5% y a eliminar el impuesto de sellos para los proyectos adheridos, lo que implica una cesión importante de autonomía tributaria provincial a cambio de captar inversión.

El proyecto también prevé arbitraje internacional para las disputas entre el Estado y los inversores, con sede obligatoriamente fuera de la Argentina. Está diseñado como un régimen separado e incompatible con el RIGI original de la Ley 27.742: quien ya presentó solicitud bajo ese esquema no puede pasarse al nuevo. El Gobierno lo presenta como la señal institucional más fuerte que la Argentina puede dar hacia los inversores globales en industrias de frontera.