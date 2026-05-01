Escándalo por gastos con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica: Demian Reidel se despegó y pidió investigar "hasta el último peso"

El informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el miércoles ante la Cámara de Diputados derivó en una nueva turbulencia para el Gobierno de Javier Milei. La administración libertaria hizo público un documento que detalla los gastos de once funcionarios y directivos de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) a través de tarjetas corporativas entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El período auditado corresponde, en buena parte, a la gestión de Demian Reidel al frente de la empresa pública . El economista y amigo del presidente encabezó NA-SA durante ese lapso. Su nombre quedó asociado de inmediato a los consumos más llamativos del informe, algo que él rechazó con énfasis en sus redes sociales.

Ante la repercusión del informe, Reidel salió a desvincularse de los gastos en forma contundente. Señaló que el documento entregado al Congreso consolida los movimientos de la cuenta corporativa 338402 sin especificar qué persona realizó cada erogación, lo que —a su criterio— genera una confusión que algunos aprovechan de mala fe para imputarle consumos que no le corresponden.

"Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa, ni free shop, ni nada", aseguró el exfuncionario. A su vez, indicó que "los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa": "Intentar asignármelo a mí, es mala fe absoluta".

"Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso . Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar", concluyó.

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Qué dice el informe

El documento presenta una convivencia llamativa entre pagos con clara vinculación a la actividad nuclear —como los realizados al Nuclear Energy Institute, la World Nuclear Association, Zachry Nuclear Engineering y la Asociación Brasileña para el Desarrollo de las Actividades Nucleares— y consumos que no guardan relación evidente con esa misión institucional.

Entre los gastos más resonantes figuran estadías en hoteles de alta gama: el Ritz-Carlton Georgetown, The St. Regis Singapore, el W South Beach de Miami, el InterContinental San Francisco, el SO/ Vienna y el Meliá Vienna, entre otros establecimientos de categoría similar. También aparecen compras en tiendas de indumentaria como Adidas, Reebok, Primark y El Corte Inglés, entradas a sitios turísticos de Barcelona —como el Park Güell y el Castell de Montjuïc— y consumos en duty free por más de 6.700 dólares, más de la mitad concentrados en apenas tres días de enero y febrero de 2026.

Los adelantos de efectivo suman 502 operaciones por alrededor de 60 millones de pesos. Algunos se realizaron de manera consecutiva y por montos idénticos: entre el 22 y el 24 de enero se registraron 33 extracciones sucesivas de 48 dólares cada una, totalizando 1.584 dólares. En noviembre se repitió un patrón similar con dos adelantos de 175,3 dólares.

La empresa aclaró que los gastos concentrados en enero y febrero en Angra dos Reis, Brasil, corresponden a un viaje de aproximadamente veinte técnicos que participaron en tareas vinculadas a la Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, situada en la zona de Itaorna.