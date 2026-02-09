Renunció Demian Reidel a Nucleoeléctrica, en medio de sospechas por sobreprecios: quién lo reemplazará

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demian Reidel , renunció este lunes días después de que saliera a la luz una investigación que lo pusiera en la mira por la sospecha de un caso de corrupción. En su lugar, asumirá Juan Martín Campos , quien se especializa en seguridad nuclear y es extitular de Dioxitek S.A.

Reidel estaba al frente de la compañía estatal desde abril de 2025. En las últimas semanas su gestión quedó bajo la lupa luego de que dos gerentes designados durante su presidencia fueran apartados en medio de acusaciones por presuntos sobreprecios en una licitación vinculada al servicio de limpieza.

Dentro del oficialismo, el recambio fue presentado como parte del proceso de reorganización de la empresa con vistas a una futura privatización, iniciado a fines de septiembre.

Entre marzo de 2024 y julio de 2025, Reidel fue titular del consejo de asesores económicos ad honorem de Javier Milei , de quien es amigo personal. Se sostuvo en el cargo hasta este lunes por la estricta relación con el mandatario.

Demian Reidel y Javier Milei Demian Reidel y Javier Milei

Cómo quedará integrado Nucleoeléctrica

Quien presidirá este nuevo Directorio será Juan Martín Campos, experto en seguridad nuclear y licenciamiento de reactores, con 20 años de trayectoria en el sector. Desde la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) participó en el licenciamiento de Atucha II y del reactor RA-10, dos hitos centrales de este siglo para la industria nuclear argentina.

Además, se desempeñó como Presidente y Gerente de Seguridad de Dioxitek. A lo largo de su carrera, se especializó en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, y en Reactores Nucleares y su Ciclo de Combustible. Además, se capacitó en soporte de centrales nucleares en el Department of Energy (DOE) de los Estados Unidos y representó al país frente a OIEA durante el ciclo de reuniones vinculadas al desarrollo de modelos de negocio para SMR.

Como vicepresidente, lo acompañará el actual titular de la Comisión de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro. Con una trayectoria de casi 30 años en la actividad nuclear, es especialista en reactores y trabajó en la puesta en marcha de Atucha II, como responsable de sistemas nucleares mecánicos por parte de la CNEA.

Estará también en el Directorio Diego Chaher, abogado con Maestría en Derecho Empresario y con Maestría en Administración de Empresas, quien ejerce actualmente como titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, y quien velará por la exitosa privatización parcial de la compañía.

Se suma además como Director Diego Garde, actual Gerente de Sitio de CNA I-II y responsable primario del mismo. Con sus más de 20 años de trayectoria en la compañía, abogará por el avance de la extensión de vida de Atucha I. Completa el Directorio como miembro designado por la CNEA, Javier Grinspun, actual Gerente de Jurídicos de la Comisión, quien aportará a la compañía su experiencia sobre derecho administrativo y corporativo de más de 10 años al frente de áreas jurídicas en empresas públicas. Su experiencia será clave para el proceso de transformación societaria que Nucleoeléctrica lleva adelante.