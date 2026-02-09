Contra la "puerta giratoria": Jorge Macri respaldó un nuevo régimen penal juvenil

El jefe de Gobierno porteño defendió un sistema penal juvenil diferenciado y afirmó que la falta de detenciones efectivas debilita al sistema.

Jorge Macri se refirió a la posibilidad de que se sancione un nuevo régimen penal juvenil.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a pronunciarse a favor de avanzar en la creación de una Ley Penal Juvenil y sostuvo que uno de los principales déficits del sistema penal argentino es la lógica de la “puerta giratoria”.

En declaraciones con Radio Rivadavia, Macri reafirmó su posición histórica de que quienes actúan “con conducta de adulto” deben afrontar sanciones acordes, aunque remarcó que el esquema de detención para adolescentes debe ser distinto del régimen penitenciario tradicional.

“No puede compartir cárcel con un adulto un chico de 13, 14, 15 o 16 años. Tiene que existir un sistema específico, porque todavía hay margen para recuperarlo. Si entra al sistema actual, es muy probable que lo perdamos”, advirtió.

La mirada de Jorge Macri sobre el delito juvenil En esa línea, el mandatario porteño insistió en la necesidad de diseñar un abordaje diferenciado para jóvenes en conflicto con la ley, y contrastó esa situación con la de delincuentes reincidentes de mayor edad, a quienes el sistema ya detuvo en reiteradas oportunidades.

Macri también relativizó el peso estadístico del delito juvenil. Señaló que los menores representan una porción reducida del total de delitos y que, incluso dentro de los hechos graves, su participación es minoritaria, aunque reconoció el fuerte impacto social que generan los casos más extremos.