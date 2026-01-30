Jorge Macri ya le marca agenda a la nueva conformación de la Legislatura porteña

El jefe de Gobierno moviliza a la Legislatura porteña. Con nueva conformación se debatirá proyecto de ley enviado por el ejecutivo para poner techo a la suba de Impuesto a las Patentes.

Jorge Macri enviará el proyecto de ley, que anticipó el Gobierno porteño por sus redes sociales, para poner un límite al aumento del Impuesto a las Patentes en la Ciudad de Buenos Aires. La suba tendrá como tope la inflación medida de 2025, es decir que en ningún caso la variación podrá superar la inflación del año pasado, según detalló el Gobierno porteño en su posteo.

En esa misma comunicación se explicó que se mandará un proyecto de ley, para hacer efectiva la medida, a la Legislatura porteña. Es que los temas tributarios tienen que pasar por el recinto, pero no sería necesaria la convocatoria a sesiones extraordinarias y se esperaría al período ordinario que comenzará el próximo 1 de marzo cuando el propio Jorge Macri emita el discurso de apertura de un nuevo ciclo legislativo. Actualmente la Legislatura se encuentra en receso y ahí que el Jefe de Gobierno puede convocar a sesiones extraordinarias en caso de urgencia.

Mientras tanto la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), de acuerdo a lo anunciado postergará el vencimiento de las boletas para pagar el tributo. Esa postergación podría llevarse hasta marzo, una vez que se sancione la iniciativa de Jorge Macri que aliviaría los bolsillos porteños.

Como sea, se espera, que en el primer temario del nuevo ciclo que recale en el recinto legislativo para su aprobación, se incorpore el proyecto pedido por Macri para su tratamiento. De alguna manera debutará así la nueva conformación de bloques tras las elecciones de mayo de 2025 con los legisladores que asumieron el 10 de diciembre pasado. Se trata de un recinto donde nuevamente el oficialismo, que es el PRO, no cuenta con mayoría propia y la oposición más importante que representa el peronismo ocupa la primera minoría. El bloque Vamos por Más quedó con 11 bancas y el peronismo con 20, mientras que le sigue La Libertad Avanza (LLA) con 13 lugares de los 60 del total. Le siguen el larretismo con 7 bancas, el radicalismo con 5 y 4 monobloques. Con esa aritmética parlamentaria y un proyecto del Jefe de Gobierno debutaría entonces la nueva conformación de la Legislatura porteña.

De ahí que Jorge Macri esté obligado a sumar adhesiones, de inicio para poner en marcha las votaciones formando quórum. Para eso debe reunir al menos 31 votos de los 60 del recinto.