La pelea de bloques demora los proyectos que pide Jorge Macri a la Legislatura porteña

El reparto de las comisiones parlamentarias en la Legislatura porteña se está consolidando, mientras Jorge Macri ya comenzó el envío de proyectos que requiere el Gobierno de la Ciudad para poner en marcha obras clave de su gestión como será la construcción de una nueva línea de subterráneos.

En una Legislatura fragmentada donde el oficialismo no cuenta con la mayoría de las bancas, se veía difícil comenzar el ciclo parlamentario sin conflicto. En medio de un clima ya de campaña electoral, con al menos dos aspirantes a la jefatura de Gobierno en el recinto y el propio Jorge Macri que buscará su reelección, la puja se activó y con tensión.

Así el Jefe de Gobierno, tras abrir el ciclo de sesiones ordinarias 2026, envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para financiar parte de las obras del nuevo subte tomando crédito, teniendo en cuenta la calificación de la Ciudad de Buenos Aires para poder obtenerlo.

Pero la iniciativa deberá esperar que se salde la pelea por las comisiones, que para algunos tensa “La Libertad Avanza pidiendo más de lo que le corresponde”. Otros creen que el problema de los libertarios es que no le imprimen velocidad al trámite del reparto como otros bloques.

La pelea entonces ventiló la relación de LLA con el PRO, la cual se mantiene distante y hasta fría, se diría. Para algunos, en el bloque oficialista Vamos por Más, los libertarios “no respetan lo que le corresponde al oficialismo". Lo dicen en relación no a cuántas comisiones tendrían que presidir los diputados del PRO y aliados sino a cuáles.

Es tradición, se sabe, que por ejemplo las comisiones de Presupuesto y Hacienda y, entre otras, la de Asuntos constitucionales, las comande el bloque que es afín a quien gobierna en la Ciudad de Buenos Aires.

Esas diferencias finalmente se solucionaron aplicando el sistema D’Hont de acuerdo a la cantidad de bancas de cada bloque. De esa manera se toma la conformación actual de la Legislatura porteña y se reparte de acuerdo a la representación de cada bancada en el recinto.

Teniendo en cuenta que el reparto es para presidir 29 comisiones, se podría decir que es una cifra generosa. Se trata de 27 comisiones y dos Juntas de las cuales, según el sistema que se utiliza para repartir las bancas en las elecciones, se otorgaron de forma proporcional.

La nueva configuración de fuerzas en la Legislatura porteña

El PRO que integra el bloque Vamos por Más, por otra parte, integró a un nuevo diputado y suma 12 de los 60 del recinto. Le corresponde el 20% de las comisiones y se quedará entonces con 6 comisiones y tendría asegurada la de Presupuesto que presidiría Gimena Villafruela.

La bancada que más se lleva es el peronismo que tiene a su vez más cantidad de diputados y diputadas, 20 de los 60, un 33,3% lo que resulta en la presidencia de 11 comisiones.

Luego viene LLA que presidirá 7 comisiones y también pasó de 13 a 14 legisladores y legisladoras tras el pase de una diputada. Después, 3 comisiones estarían en manos del larretismo y dos del radicalismo.

La izquierda y el monobloque Transformación, por su baja representación no tendrían ninguna comisión asignada.

La situación, de prologarse, provocaría una demora en los proyectos que están en espera, entre ellos el permiso para tomar deuda.

El proyecto de Jorge Macri requiere la autorización para hacer el llamado a licitación pública y a la vez expone la necesidad de expropiar más de una docena de predios, necesarios para la construcción de la línea F del subte que impactará en el sur del distrito y que unirá los recorridos ya existentes.