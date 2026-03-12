Jorge Macri anunció la concesión del canal y las radios públicas de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunció este jueves la concesión de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida la comunicó en la red social X, en el marco de versiones que indicaban que el alcalde venía pensando en esta idea para “no destinarle impuestos” para el funcionamiento de los medios.

“Abrimos la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad. El objetivo es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada”, comunicó.

Según el jefe de gobierno, “la empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su programación y deberá pagar un canon a la Ciudad”.

Abrimos la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad. El objetivo es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada. La empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su…

“No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”, completó Jorge Macri .

El plazo de concesión está previsto que sea de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio, consignaron fuentes oficiales de la Ciudad.

A su vez, precisaron que el monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio.

Se trató de una decisión que el referente del PRO trató con el conjunto de su gabinete teniendo en cuenta que se trata de una medida de impacto y que amerita el consentimiento de todo su círculo íntimo para defender la iniciativa.