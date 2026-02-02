Jorge Macri denunció a Juan Grabois por los "comedores fantasma" y envió una fuerte advertencia

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , denunció este lunes en la Justicia al diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois , por la presunta utilización de " comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios”, resultando una supuesta metodología de captación de fondos públicos para organizaciones sociales.

“ Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios . El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois”, señaló el alcalde, quien agregó: “Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso ”.

De acuerdo con información oficial, una auditoría realizada hacia fines del año pasado detectó severas irregularidades en el sistema de asistencia alimentaria porteño. Del total de 500 comedores que recibían ayuda estatal, al menos 40 no prestaban servicio efectivo o recibían una cantidad de alimentos muy superior a la demanda real. En ese relevamiento se identificaron más de 5.000 raciones asignadas de manera irregular, que fueron dadas de baja, además de beneficiarios con propiedades, vehículos de alta gama e incluso jubilaciones de montos elevados.

A partir de esos resultados, y con la implementación de una aplicación que permite a cada vecino certificar mediante un código QR el retiro de su ración, el Gobierno porteño resolvió cerrar los 40 comedores observados.

“La Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, sigue con la fiscalización del sistema de cobertura alimentaria y, tras haber cerrado más de 40 comedores fantasma, ahora constató que en los listados de beneficiarios de los comedores había personas fallecidas, otras con ingresos de más de $5 millones y dueños de autos y de inmuebles”, indicó el Ejecutivo local en un comunicado.

Policía de la Ciudad Operativo en uno de los comedores irregulares. Prensa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El detalle de las irregularidades

La información surgió del cruce entre los listados de beneficiarios presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 —previo a la puesta en marcha del nuevo sistema digital— y las bases de datos oficiales. Según ese análisis, se detectó que 454 personas fallecidas figuraban como receptoras de asistencia alimentaria.

Además, se encontraron 196 beneficiarios con dos o más inmuebles registrados a su nombre; 1.517 personas con dos o más vehículos; 476 con ingresos superiores a los dos millones de pesos mensuales; y 18 con ingresos declarados por encima de los cinco millones. También aparecieron 23 personas inscriptas en categorías altas del monotributo (F, G, H y J), con ingresos mayores a 2,5 millones de pesos mensuales, y 45 jubilados con haberes superiores a los dos millones, cinco de ellos por encima de los cinco millones.

Entre las organizaciones bajo investigación figura el Movimiento Popular La Dignidad, cercano a Grabois, según confirmó el Gobierno porteño.

Grabois fue denunciado por Jorge Macri Grabois fue denunciado por Jorge Macri

Un conflicto de larga data

El enfrentamiento entre Jorge Macri y el referente del espacio Patria Grande no es nuevo: ya tuvo varios capítulos previos. El episodio más reciente se registró el 7 de enero, cuando el jefe de Gobierno anunció el desalojo de una cooperativa de cartoneros vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Parque Avellaneda.

Tras esa decisión, Grabois calificó a Macri como una “rata de segunda marca”, lo que derivó en un cruce público de alto voltaje. “Si la rata del Macri de segunda marca se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo. Se mete con gente humilde que labura reciclando”, sostuvo entonces el dirigente social.

En la misma línea, agregó: “No es el único. Quieren disfrazar su inhumanidad con los de abajo subestimando su organización colectiva y personalizando con un rival. Son de manual. Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar”.

La respuesta del jefe de Gobierno llegó minutos después. “Grabois, ya sabemos que nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada. Pero acá las cosas cambiaron. En la Ciudad la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar”, retrucó Macri.