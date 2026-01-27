La Ciudad de Buenos Aires le rindió homenaje a las víctimas del holocausto a 81 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau

Jorge Macri encabezó la conmemoración de la Ciudad de Buenos Aires por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires, durante el acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto﻿.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, homenajeó a las víctimas de las atrocidades del régimen nazi en Alemania y los territorios conquistados de Europa, en el marco del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Durante el acto en la Plaza de la Shoá (Avenida del Libertador y Avenida Dorrego), el mandatario porteño expresó: "Además de ser una tragedia del pueblo judío, el Holocausto es una herida profunda en la historia de la humanidad".

En el mismo sentido, Macri remarcó que "mantener viva la memoria es el único camino para que la historia no vuelva a repetirse. La discriminación y el antisemitismo no tienen lugar en nuestra sociedad". Este acto toma especial notoriedad en un contexto internacional de antisemitismo creciente.

Además de Jorge Macri, el acto contó con la presencia de Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holacausto en Buenos Aires (Montevideo 919), y Fabiana Mindlin, secretaria general y directora del museo. Como parte de la conmemoración, el jefe de Gobierno reafirmó el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y el respeto por la libertad religiosa, cultural y política.

Qué se recuerda el 27 de enero en la comunidad judía Cada 27 de enero se recuerda el día que cayó el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial. El mismo, construido en 1940 por el régimen alemán, se estimo que fue el sitio donde fueron masacradas más de un millón de personas entre judíos y cristianos de toda Europa y minorías como los romaníes, además de haber servido de campo de prisioneros soviéticos capturados en combate.