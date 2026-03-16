Tormentas en Buenos Aires: el horario en que llegarían las lluvias más fuertes al AMBA

Después de varios días con clima estable, el tiempo vuelve a cambiar en Buenos Aires . El inicio de la semana llega con nubosidad creciente, lluvias intermitentes y tormentas que podrían desarrollarse en distintos momentos del día en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

El cambio responde al ingreso de una masa de aire más frío que avanza sobre el centro del país y genera condiciones propicias para precipitaciones y actividad eléctrica. Con este escenario, la estabilidad que predominó durante jornadas recientes queda atrás y da paso a un período más inestable.

Durante la madrugada, el cielo se mantiene parcialmente cubierto. Sin embargo, con el paso de las horas, la nubosidad aumenta y crece la posibilidad de lluvias en distintos sectores de la región. Para la tarde se esperan tormentas aisladas que podrían presentarse de forma irregular, con momentos de mayor intensidad y otros de calma.

Las temperaturas acompañan este escenario cambiante. El termómetro se moverá dentro de un rango que irá aproximadamente desde los 22 hasta los 29 grados durante la jornada.

Los modelos meteorológicos anticipan que la actividad más marcada podría registrarse cerca del mediodía. Algunos pronósticos privados estiman que las primeras precipitaciones débiles comenzarían alrededor de las primeras horas de la tarde.

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Luego, con el avance del sistema frontal, podrían desarrollarse tormentas de mayor intensidad durante el transcurso de la tarde. En ese lapso no se descartan chaparrones fuertes, ráfagas de viento e incluso acumulaciones de agua en períodos relativamente cortos.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan seguir la evolución del sistema minuto a minuto. Hoy existen herramientas digitales que permiten observar el desplazamiento de las nubes de tormenta prácticamente en tiempo real, lo que ayuda a anticipar cuándo podría llover con mayor intensidad en cada zona del AMBA.

Martes con tormentas persistentes

El panorama meteorológico no mejorará de inmediato. Las previsiones actuales indican que el martes podría ser el día con mayor presencia de tormentas durante la semana.

Las precipitaciones podrían aparecer desde la madrugada y mantenerse, con pausas intermitentes, hasta la noche. Ese comportamiento irregular es típico cuando un frente frío se instala sobre la región y genera inestabilidad durante varias horas.

Al mismo tiempo, comenzará a notarse el descenso de temperatura. Los valores previstos se ubicarían aproximadamente entre los 22 y los 26 grados, lo que representa una leve baja respecto de los registros recientes.

Ese ingreso de aire más fresco será el responsable de modificar el ambiente húmedo y cálido que dominó el clima durante los días anteriores.

Cuándo se espera una mejora del tiempo

A partir del miércoles, el escenario empezaría a estabilizarse lentamente. Aunque todavía podría haber bastante nubosidad durante la madrugada y la mañana, las condiciones tenderían a mejorar con el paso de las horas.

Ese día marcará también el descenso térmico más notorio de la semana. La temperatura mínima podría ubicarse cerca de los 13 grados, mientras que por la tarde el termómetro volvería a subir hasta alrededor de los 26.

El jueves mantendría una dinámica similar. El cielo comenzaría mayormente cubierto, pero durante la tarde podrían aparecer algunos períodos con mayor presencia de sol. Las temperaturas se moverían entre los 15 y los 26 grados.

Hacia el cierre de la semana, el viernes mostraría un panorama relativamente estable, aunque todavía con bastante nubosidad. Las mínimas rondarían los 19 grados y las máximas se ubicarían cerca de los 25, completando varios días de clima variable en el Área Metropolitana de Buenos Aires.