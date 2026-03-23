Cambio de clima en Buenos Aires: llega el frío con sol y se esperan lluvias para el sábado

El SMN anticipa fresco y cielo despejado para este martes en el AMBA. El tiempo seguiría estable hasta el viernes por la noche.

El frío empezará a sentirse con más fuerza este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un descenso marcado de la temperatura. La jornada estará acompañada por cielo completamente despejado y sin probabilidades de lluvias, en un cambio de escenario respecto de los días anteriores.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima bajará hasta los 11 grados. Ese registro marcará una diferencia térmica importante en comparación con jornadas recientes y consolidará el ingreso de aire más frío sobre la región. A pesar del descenso térmico, las condiciones del tiempo serán favorables durante todo el martes. El SMN espera una jornada con sol pleno y sin precipitaciones, por lo que el buen tiempo será el rasgo dominante.

En ese contexto, el día se presenta como una oportunidad para realizar actividades al aire libre, aunque con la necesidad de salir abrigado durante las primeras horas, cuando el aire frío se hará sentir con mayor intensidad.

Cómo seguirá el clima durante la semana Para los días siguientes, el panorama general se mantendrá estable. Según lo anticipado, desde el miércoles habrá una mejora en las condiciones meteorológicas y no se esperan lluvias al menos hasta el viernes por la noche. Esa perspectiva deja una segunda mitad de semana con tiempo más previsible en el AMBA, sin sobresaltos en materia de precipitaciones. El pronóstico, de todos modos, ya muestra señales de un posible cambio hacia el fin de semana largo.

Aunque el tiempo se mantendrá estable en líneas generales, el organismo meteorológico advirtió que las condiciones podrían modificarse a medida que se acerquen los últimos días de la semana.