En el día de su cumpleaños, Reese Witherspoon compartió una foto frente a la Casa Rosada: las imágenes

La actriz estadounidense cumple 50 años y los celebró con postales argentinas. Visitando la gran provincia, la icónica rubia se retrató frente a lugares emblemáticos.

Reese Witherspoon está celebrando medio siglo de vida y en un posteo en redes sociales, la actriz no dudó en dejar su visita a la Argentina. La rubia vivió unos días en Buenos Aires y recorrió lo diversos rincones de la ciudad de la furia. Con gran emoción, no dudó en mostrarse disfrutando cada lugar de una de las ciudades más lindas del país.

Hace cuatro días atrás, la estrella de Hollywood pasó por un reconocido restaurante en Recoleta, noticia que rápidamente recorrió los distintos portales del país. El fin de semana pasado, Reese se dedicó a visitar lugares históricos y emblemáticos de la capital porteña. Hasta donde las redes sociales y fanáticos alcanzaron a apreciar, Witherspoon conoció la Plaza de Mayo y el Museo Malba.

Las imágenes de su visita reese actriz 2 La exitosa actriz, en Argentina. IG @museomalba A través de Instagram, la página oficial de Malba felicitó a la actriz con una fotografía que quedará en la historia de sus paredes y recuerdos:

¡Sí! Era Reese Witherspoon. El domingo pasado, con las salas llenas y todas las miradas puestas en las obras, casi nadie reconoció a la super estrella mientras recorría las exposiciones. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por tu visita al Malba y por esta hermosa postal de recuerdo".