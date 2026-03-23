Lluvias, humedad y viento: así estará el clima en Buenos Aires este lunes 23 de marzo

No será un lunes amable en la ciudad de Buenos Aires . El día arranca con ese clima incómodo que mezcla humedad, cielo cargado y la sensación de que en cualquier momento puede largarse otra vez. Para este 23 de marzo, el SMN anticipó una jornada cambiante, con lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde.

Las temperaturas se moverán entre los 17 y los 22 grados. Nada extremo, pero sí un panorama suficiente como para salir con abrigo liviano, revisar el pronóstico antes de moverse y no confiarse demasiado de una mejora pasajera.

Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará inestable y con probabilidad de precipitaciones. La temperatura rondará los 19 grados y la humedad será alta: el informe oficial la ubica en 86 por ciento. Ese dato, más que un número, se traduce en una mañana pesada, con aire húmedo y visibilidad regular. También se esperan vientos del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La chance de lluvia aparece en una franja de entre 10 y 40 por ciento, de modo que no se descartan momentos intermitentes de agua sobre la ciudad. El sol, además, salió a las 6:59 y se pondrá a las 19:01.

Con el correr de las horas, el panorama no termina de acomodarse. Lejos de estabilizarse, la tarde podría mostrar el tramo más movido del día. El SMN prevé chaparrones después del mediodía y una máxima de 22 grados. El viento, en ese momento, rotará al sur y soplará con algo más de fuerza , con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Esa combinación entre nubosidad, humedad y viento puede hacer que la jornada se sienta más desapacible que fría. No es un día de tormenta severa, pero tampoco uno de esos en los que conviene salir sin mirar al cielo.

En la práctica, será una jornada de tiempo muy cambiante. Puede haber pausas, ratos sin lluvia e incluso alguna sensación de mejora, pero el pronóstico no marca una estabilización firme. Por eso, el comportamiento del clima obligará a cierta atención durante todo el día. En una ciudad como Buenos Aires, donde unas horas de agua alcanzan para complicar el tránsito y alterar la rutina, cualquier episodio de lluvia sostenida suele sentirse rápido en la calle, sobre todo en zonas donde el drenaje no responde con facilidad.

A la noche, en principio, las condiciones tenderían a aflojar un poco. La temperatura volverá a ubicarse cerca de los 19 grados y el viento soplará desde el sudoeste, otra vez entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para ese tramo, la probabilidad de precipitaciones baja al 10 por ciento. Eso no significa un cierre despejado ni una mejora rotunda, sino más bien un final de jornada algo más tranquilo, todavía con nubosidad y con un ambiente húmedo que seguirá marcando el pulso del día.

Aunque el pronóstico no anticipa un evento extremo, las lluvias siempre obligan a tomar recaudos simples que hacen diferencia. Entre las recomendaciones difundidas por el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo figura no sacar la basura y retirar objetos que puedan obstaculizar el escurrimiento del agua. También se aconseja evitar actividades al aire libre cuando las precipitaciones ganan intensidad y no circular por calles anegadas o comprometidas. Son medidas básicas, pero siguen siendo las más útiles cuando el clima se complica de golpe.

Las medidas para evitar riesgos

Otra advertencia importante tiene que ver con la electricidad. Si existe riesgo de ingreso de agua en una vivienda, lo mejor es cortar el suministro y alejarse de artefactos eléctricos. Tampoco hay que buscar refugio debajo de postes o cables, y conviene mantenerse lejos de áreas ribereñas o costeras si el mal tiempo empeora. Para quienes viajan en auto, una de las recomendaciones es permanecer dentro del vehículo si las condiciones se vuelven adversas, ya que ofrece protección, aunque siempre evitando avanzar por calles inundadas. Además, los organismos sugieren tener preparada una mochila de emergencia con elementos esenciales, como linterna, radio, teléfono y documentos. Con este panorama sobre Buenos Aires, el consejo más práctico para este lunes parece bastante simple: salir prevenido, moverse con paciencia y no subestimar una jornada que se anuncia inestable desde la mañana hasta la noche.