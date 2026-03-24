AC/DC hizo nuevamente historia en Buenos Aires con un primer show lleno de nostalgia e infaltable rock

Con un Angus Young inagotable y un Stevie Young recuperado, el Monumental vivió una ceremonia a puro rock que unió a diferentes generaciones con un único objetivo.

Buenos Aires volvió a ser, por una noche, la capital mundial del rock. Diecisiete años después de aquellas míticas jornadas de 2009 que quedaron inmortalizadas en DVD, AC/DC regresó al Estadio Monumental para demostrar que su lenguaje físico, directo y primitivo no entiende de desgastes ni de modas pasajeras.

Cerca de 80.000 personas que colmaron la capacidad permitida. Desde temprano, las inmediaciones de Núñez se transformaron en un mar de camisetas negras y cuernitos rojos luminosos. La expectativa no era para menos: para muchos era la revalidación de una mística fundacional; para los más jóvenes, la oportunidad única de estar dentro de la historia antes de que el libro se cierre.

Un inicio que quedará en la memoria Embed - AC/DC hizo nuevamente historia con un primer show lleno de nostalgia, clásicos e infaltable rock La tensión estalló a las 21:00 horas cuando las pantallas gigantes proyectaron un corto animado: un bólido a toda velocidad recorriendo las calles de Buenos Aires hasta irrumpir simbólicamente en el escenario. Entre explosiones de sonido y una ovación que se escuchó a varias cuadras a la redonda, la banda atacó los primeros acordes de “If You Want Blood (You’ve Got It)”.

acdc Algunas de las imágenes del gran momento. IG @dfentertainment "Nos encanta estar de vuelta, vamos a hacer un poco de rock n roll esta noche", lanzó un Brian Johnson visiblemente emocionado, antes de dar paso a una ráfaga demoledora que incluyó “Back in Black” y “Shot Down in Flames”.

El factor Stevie Young Embed - AC/DC hizo nuevamente historia con un primer show lleno de nostalgia, clásicos e infaltable rock Uno de los puntos que más atención acaparó en la previa fue la salud de Stevie Young. Tras las noticias sobre su evolución médica en los últimos meses, el guitarrista se mostró sólido y preciso, cumpliendo a la perfección con el rol de sostener el muro de sonido rítmico que alguna vez edificó su tío, Malcolm.