El picante cruce entre Lilita Carrió y Fernando Bravo que se hizo viral: "Mis exmaridos tenían tu..."

Si hay algo que caracteriza a Elisa "Lilita" Carrió en sus apariciones televisivas es que nunca se sabe con qué va a salir. La referente política volvió a regalar un momento de pura televisión y su "víctima" fue el histórico locutor Fernando Bravo , durante una reciente emisión en la pantalla de TN.

Lo que comenzó como una entrevista habitual terminó convirtiéndose en un momento viral cuando Lilita divisó al conductor en el estudio y decidió irrumpir su propio relato para dedicarle unas palabras que oscilaron entre el amor y la chicana.

"Ay, Fernando, tan divino que te amo tanto", arrancó Carrió con afecto, aunque la ternura duró poco. Al segundo, le lanzó un dardo directo: "Pero estás más viejo, mi amor... pero no importa, estás divino" .

Bravo , lejos de ofenderse, se hizo cargo de su documento: "Yo tengo ochenta y chico" , admitió el locutor. Ante la confesión, Lilita aprovechó para marcar la diferencia generacional y tirar un dato sobre su propia edad: "Yo tengo setenta" . El ida y vuelta siguió con el recuerdo de Bravo sobre los años que llevan cruzándose en el medio ("nos conocemos hace treinta o cuarenta años"), cerrando con un elogio mutuo por cómo ambos sobrellevan el paso del tiempo.

"Mis maridos tenían tu edad"

El momento más ácido llegó cuando la charla se desvió hacia el historial sentimental de Carrió. Sin vueltas, Lilita comparó la edad de Bravo con la de sus antiguos compañeros: "Mis maridos tenían tu edad. Menos mal que estoy divorciada, ¿no? Porque si no, estaría casada con uno de ochenta".

La estocada final fue para el remate. Desde el estudio le recordaron una vieja anécdota o rumor sobre una pareja todavía mayor: "¿Pero no tenías uno de noventa y pico?". Con la sequedad que suele manejar para este tipo de temas, Carrió sentenció: "Se murió".