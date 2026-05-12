Joaquín Furriel defiendió la universidad pública y sufrió un violento insulto en plena Marcha Federal: "Morite"

La Marcha Federal Universitaria de este martes congregó a multitudes en el centro porteño, incluyendo a figuras del espectáculo. Entre ellos, se destacó la presencia de Joaquín Furriel , quien vivió un tenso e inesperado momento mientras brindaba una entrevista en vivo para LN+ .

En medio de su profundo relato sobre la importancia de la educación pública, gratuita y de calidad en su formación profesional, el actor fue interrumpido por el violento grito de un transeúnte que pasaba por la zona. "¡Aguante Milei, morite hijo de p...!" , se escuchó claramente de fondo durante la transmisión. A

Minutos antes del repudiable incidente, el actor venía detallando los motivos de su asistencia a la movilización, revelando que hacía años no participaba de una marcha (su último recuerdo activo fue durante la reforma educativa de los años 90). Furriel rememoró sus inicios y dejó en claro que su exitosa carrera en los medios no habría sido posible sin el respaldo de las instituciones estatales.

"Yo soy un pibe del conurbano, quería estudiar actuación, no tenía guita para pagarme la cantidad de cursos que debería haberme pagado y todo eso, y gracias a la universidad yo pude estudiar", confesó el actor.

Egresado de la ENAD (la actual Universidad Nacional de las Artes - UNA), Furriel destacó el nivel académico y humano de la institución: "Fueron cinco años maravillosos, tengo una formación ecléctica, llena de valores profesionales y éticos. Yo sé lo que la universidad pública le da a una persona, porque en mi cuerpo lo viví. Todo mi laburo privado, acá y en otros países, lo hice gracias a esa formación".

Un reclamo más allá del color político

Para el protagonista de grandes éxitos de la ficción nacional, el debate por el financiamiento universitario y la Ley de Financiamiento debe trascender las banderas partidarias. Subrayó su convicción de que la educación es la herramienta fundamental para el crecimiento del país y la reducción de las desigualdades.

"Me gustan los países que tienen educación pública, confío en que es la mejor manera de que la sociedad sea cada vez más equitativa, donde las discusiones sean más interesantes", reflexionó el actor.

Para cerrar su intervención, dejó un mensaje contundente sobre la coyuntura de recortes:"Más allá del gobierno que toque, yo quiero acompañar esto porque creo en la educación, porque me ha cambiado mi vida y espero que le cambie la vida a muchísimas argentinas y argentinos".