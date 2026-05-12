Una nueva guerra estalló en el mundo del espectáculo entre Florencia Peña y Luis Ventura . Todo comenzó luego de las críticas feroces de la actriz contra los premios Martín Fierro luego de que se dieron a conocer las ternas y de que Marley no esté nominado.

El presidente de APTRA dejó en claro que era una "desagradecida" y lanzó una frase que enojó fuertemente a una de las artistas referentes de nuestro país: "Que siga haciendo videos por..." .

En la jornada del martes la polémica siguió creciendo, ya que Florencia Peña se volvió a expresar: "Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta. Ventura fue el tipo que recibió mi video, fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar . Que me pida disculpas porque un tipo de los medios no puede mandar a una actriz a hacer videos por...".

En medio de la polémica: Luis Ventura reveló cómo llegó a sus manos el video íntimo de Florencia Peña

Finalmente, la respuesta del comunicador llegó y decidió no solo contestarle, sino también contar la historia de cómo llegó a sus manos el video íntimo de Florencia Peña: "Yo recibo hace muchos años un llamado ofreciéndome un video en situación de intimidad de ella con un hombre. Me siguen llamando y me dicen si quería el material".

Captura de pantalla 2026-05-12 181354 Luis Ventura confirmó cómo le llegó el video íntimo de Florencia Peña. Foto: captura de video / América TV.

"Lo compraba con la condición de comprar el material y dárselo a Florencia... Yo pago la mitad y a los tres días empiezo a ver el video por todos lados", subrayó respecto al famoso clip. También confirmó que luego de esto "no lo vi nunca más al tipo", dejando en claro que no tenía vínculo con la persona que filtró el video.