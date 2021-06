Florencia Peña se quebró al aire al recordar la filtración de su video íntimo

Florencia Peña no pudo contener la angustia al recordar lo ultrajada que se sintió cuando un hacker publicó un video íntimo suyo, a fines del 2012.

Fue en su programa, Flor de Equipo luego que el periodista Mauro Szeta presentara la noticia de una condena a cinco años de cárcel a Patricio Pioli, un tatuador acusado de pornoextorsión, después de viralizar un video íntimo de su ex pareja. "Estoy escuchado y la verdad que me genera mucha emoción, porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi contenido íntimo", aseguró la conductora. "Lo mío no fue una porno venganza, fue un hackeo", recordó en relación al delito que padeció, después de que un experto en cibernética accediera a su video que ella había filmado con su marido, el músico Mariano Otero, y lo publicara en redes sociales.

"No sentí lo que hoy por suerte pueden sentir algunas mujeres. Hoy hay una mirada distinta sobre eso. Me sentí absolutamente acusada, denigrada como mujer y también sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad. Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución", detalló la actriz.

"Esto me genera revivir cosas que me hicieron mucho daño y a mi familia. Pero, por otro lado, el avance de las leyes y de los derechos de las mujeres hacen ver que este tipo de delitos… Porque para nosotros es para siempre... Alguien me pone el video en las redes y tengo que denunciar links. Es muy importante sentirnos resguardadas en este punto", finalizó antes de volver a hablar del caso de Paula Sánchez Frega, que sirve de precedente para la justicia.