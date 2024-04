Lola Latorre explotó de bronca contra Yanina Latorre y su papá y les dijo de todo

Ángel de Brito y Beto Casella presentaron recientemente Bondi, el nuevo canal de streaming de Mandarina Contenidos, que saldrá al aire a partir del próximo lunes 29 de abril. Se emitirá a través de YouTube, como era de esperar, y ya tiene sus primeras confirmaciones en lo que tiene que ver con el contenido que emitirá.

Y se trata no más menos que de un choque de familia. Diego y Yanina Latorre conducirán No tienen solución de a 11 a 12 todos los lunes, mientras que la hija de ambos, Lola, está de 11:30 a 14 en Rumis, a través del canal La casa del streaming. Lejos de callarse, Lola manifestó su enojo por la situación que vive.

"Estoy enojada. ¿Para qué se buscan este horario? Sean un poco más originales. ¿Qué es esto de poner un streaming en el mismo horario que nosotros? Le hice un planteo a mi madre, le dije que estaba muy enojada y ella me contestó: '¿pensás que elijo el horario?'. No sé reina, pero siento que tenés vos y voto para decir: 'che, a esta hora no'", sostuvo Lola en Rumis.

Problemas para Yanina y Diego

Previamente, Yanina había hablado con PrimiciasYa en relación al pronto debut del proyecto que tendrá junto a Diego: "Estoy feliz y súper confiada. Nos vamos a cagar de la risa". Lo cierto es que el envío aún no debutó, pero ya generó ciertas discusiones familiares.

Recordemos que, este miércoles, Yanina Latorre tuvo que ausentarse a su programa en radio El Observador y al festejo por las 2000 emisiones de LAM (América TV), ya que atravesó una dolorosa lesión que la obligó a hacerse estudios y tomar medicación. La conductora ya había revelado en su ciclo radial el martes que estaba con un fuerte dolor en el coxis, por el que le costaba estar sentada, aunque estuvo presente.

Yanina tendrá nuevo proyecto

Sin embargo, luego de tener que faltar el miércoles a sus dos compromisos laborales, Yanina Latorre dio detalles sobre su situación a través de algunas historias de Instagram. Con ojeras y expresión de cansancio, la panelista de LAM contó: "Pasé una noche y una mañana de mier... Estoy por hacerme unos estudios. Los que me escuchan en la radio saben que ayer me dolía el coxis, grave el dolor. No pasé una buena noche y creo que es una lesión".