¿Bandana en Mendoza? la banda inicia su gira por los 25 años y una de sus integrantes confirmó los detalles

En un streaming mendocino, una de las cuatro patas de la icónica mesa confirmó la primicia y despertó fuerte nostalgia en los fanáticos: los detalles.

Bandana vuelve a ser una realidad, y sus fanáticos palpitan el cielo con las manos. Las cuatro mujeres que supieron mover a toda una generación, vuelven a recorrer el país en una gira histórica por los 25 años. Más allá de lo especial de la noticia, una de sus integrantes sorprendió con el primer destino elegido para arrancar la hazaña: Mendoza.

En una charla distendida en el streaming mendocino La Jam de Hendrix, Virginia da Cunha confirmó la información con gran expectativa y emoción. Cabe recalcar que la cantante ya había expresado anteriormente su gran anhelo de que "sus hermanas" conocieran aquella provincia que la hizo conectarse con ella misma.

El gran anuncio Embed - Bandana vuelve a los escenarios nacionales y arranca su gira por los 25 años en Mendoza: fecha y todo a saber "Todos están esperando de este homenaje a los 25 años y arrancamos la gira", expresó la artista, adoptada cariñosamente como mendocina. Acto seguido, confirmó la fecha y lugar en el que se realizará la gira: "La primera fecha y te juro que fue el destino, es Mendoza. El 7 de mayo vamos a estar en el Arena Maipú".

"Es un sueño cumplido... puedo hacer formar parte del show un montón de gente, pueden ir todos mis amigos, mi nueva familia. Va a participar Cristian Lara, mi profesor de danza que fue coreógrafo en Vendimia.", dijo da Cunha.