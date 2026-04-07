Darío Barassi sufrió un gran percance antes de empezar su programa y sorprendió a todos: "Sentí que se me..."

Fiel a su estilo, el carismático conductor protagonizó un divertido y accidentado momento al revelar un problema que no pudo ocultar frente a las cámaras.

Darío Barassi es un especialista en convertir cualquier imprevisto en un paso de comedia. Esta vez, el conductor no pudo zafar de un insólito blooper de vestuario que ocurrió justo antes de salir al aire y que, inevitablemente, se terminó volviendo viral.

Todo comenzó cuando el animador intentó hacer un movimiento físico en el estudio y rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. "¡Oh, no! Antes llegaba. ¿Vos sabés que sentí que se me hizo un agujero en el pantalón?", disparó de repente, desatando las primeras risas y la alerta de su equipo de producción.

El video del momento Embed - Darío Barassi sufrió un gran percance antes de empezar su programa y se hizo viral: "Sentí que se me..." Lejos de intentar ocultarlo, Barassi comenzó a revisarse en vivo y confirmó lo peor: "¿Pasó o no pasó? Tengo dos agujeros. Dos, lo único. Reales, ¿eh?". Ante la incredulidad y las carcajadas de sus compañeros en el piso, el conductor decidió dar la cara y explicar el insólito motivo detrás de la rotura de su impecable traje.

"En mi defensa, yo me vestí antes de hacer el programa y me acosté en el piso para poner las piernas así en la cama. Ya vestido con el traje, mal error", confesó el presentador, asumiendo la culpa. "Cuando hice eso sentí como un 'clac', pero son como una mordida de un murciélago. Sí, porque son dos, tipo tic", remató con su clásico humor.

Mientras su productora, Luli, y el resto del equipo intentaban asimilar la situación, Barassi apeló a su capacidad de improvisación para salir del paso y continuar con el formato.