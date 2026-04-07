En una reciente jornada en el Senado de la Nación , convocada para tratar el proyecto de ley de la senadora Carolina Losada que busca penalizar las falsas denuncias, Ricardo Biasotti se presentó para dar su testimonio público.

Acompañado por otras víctimas y ante la presencia de figuras políticas como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Biasotti rompió el silencio tras años de un alto perfil mediático involuntario, detallando el derrotero judicial que atravesó y que culminó con su absolución en todas las instancias.

El testimonio, que fue analizado en LAM (América TV), expuso la perspectiva del hombre sobre un conflicto que lleva más de veinte años y que se desarrolló tanto en los tribunales como en las pantallas de televisión.

Durante su discurso de 18 minutos, Biasotti enumeró de manera cronológica las distintas acusaciones que enfrentó a lo largo de los años, remarcando que la Justicia terminó fallando a su favor en cada una de ellas.

Embed - Tras el silencio, Ricardo Biasotti declaró en el Senado y se quebró al hablar de Andrea del Boca y su hija: "Obscena"

"Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo (...) fue impedir el vínculo con mi hija", expresó ante los presentes.

En su relato, detalló cómo la conflictividad fue escalando en el plano legal: en el 2003 las primeras denuncias por amenazas, en el 2004, denuncia por violencia de género y en el año 2008, denuncia por secuestro (ocurrida mientras vacacionaba con su hija en Cariló, viaje que, según sus palabras, contaba con el aval del juez y todos los requisitos de información cumplidos).

Ricardo Biasotti junto a su hija Anna Chiara del Boca, cuando ella era pequeña. Ricardo Biasotti junto a su hija Anna Chiara del Boca. Archivo MDZ

Biasotti fue tajante respecto a las resoluciones de estos conflictos: "Todas estas denuncias fueron desestimadas. Fui sobreseído en ellas en primera instancia y hasta en segunda instancia. Mi legajo de antecedentes penales está impecable".

Sin embargo, el punto más crítico de su exposición refirió a la acusación por abuso sexual que recibió tras nueve años de impedimento de contacto absoluto con su hija. Sobre este punto, Biasotti citó las conclusiones de la Justicia que determinaron su inocencia: "El fallo fue categórico. Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico. Y que el relato formulado en la denuncia (...) era una amalgama de falsos recuerdos implantados".

El impacto familiar y el deseo de revinculación

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Alejándose del tono estrictamente legal, Biasotti dedicó una sentida parte de su discurso a reflexionar sobre el impacto psicológico y emocional que esta historia tuvo sobre su hija, Anna Chiara, a quien consideró una víctima central de la situación.

"Mi hija no eligió nada de esto. Ella fue un instrumento. Y eso es la crueldad más obscena de toda esta historia. Mi hija hoy tiene 25 años, es una mujer. Yo me pregunto si es consciente de todo el daño que sufrió. Porque sólo así, siendo consciente, buscará y podrá sanar", reflexionó.

Con un tono conciliador respecto a su vínculo paterno-filial, dejó la puerta abierta para el futuro: "Ojalá algún día podamos reencontrarnos e intentar una revinculación. Creo que sería muy sanador para los dos".

Crítica al sistema legal y al rol de los medios

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En el tramo final de su exposición para respaldar el proyecto de ley, Biasotti apuntó contra lo que denominó un "nicho rentable" dentro del sistema judicial. Señaló directamente a los profesionales del derecho que, según su perspectiva, instrumentalizan las falsas denuncias.

"Existe una minoría que ha encontrado en las falsas denuncias un nicho muy rentable. Esos son los abogados que te asesoran sobre cómo articular una denuncia. Te enseñan a qué decir, cómo decirlo y ante quién decirlo para tener un mayor impacto. Que lucran con la destrucción de familias y de vidas (...) Estos abogados traicionan el Estado de Derecho", sentenció.

Asimismo, hizo una breve referencia al papel de los medios de comunicación en su caso particular, reconociendo que la amplificación de las denuncias estuvo íntimamente ligada a la notoriedad pública de su expareja. "Señores, las falsas denuncias destruyen vidas, destruyen familias, destruyen vínculos, destruyen infancias, pero también destruye la confianza en la justicia".