Yanina Latorre habló de su salud y confesó con dolor por qué faltó al programa aniversario de LAM

Este miércoles, Yanina Latorre tuvo que ausentarse a su programa en radio El Observador y al festejo por las 2000 emisiones de LAM (América TV), ya que atravesó una dolorosa lesión que la obligó a hacerse estudios y tomar medicación. La conductora ya había revelado en su ciclo radial el martes que estaba con un fuerte dolor en el coxis, por el que le costaba estar sentada, aunque fiel a su estilo puso toda su impronta para sobrellevar tal revés de salud.

Sin embargo, luego de tener que faltar el miércoles a sus dos compromisos laborales, Yanina Latorre dio detalles sobre su situación a través de algunas historias de Instagram.

Con ojeras y expresión de cansancio, la panelista de LAM contó: "Pasé una noche y una mañana de mier... Estoy por hacerme unos estudios. Los que me escuchan en la radio saben que ayer me dolía el coxis, grave el dolor. No pasé una buena noche y creo que es una lesión".

Luego, Yanina Latorre agregó: "Voy a intentar moverme mientras espero los resultados de mis estudios a ver qué tengo, y para saber si puedo trabajar. Estoy desesperada, estoy sentada con almohadones, anoche no dormí y lloré toda la noche del dolor".

Tras ironizar que más allá de su apariencia física, padece algunos trastornos de mediana edad, Latorre siguió explicando sobre su cuadro de salud: "Mi carita... demacrada. Estuve todo el día haciéndome estudios. Tengo una lesión en el coxis y el sacro inflamado. No me caí ni me golpeé, creemos con los médicos que me habrá dado un tirón jugando al pádel".

Por último, Yanina Latorre expresó: "No se lo deseo a nadie, llevo dos días enloquecida. Ahora, gracias a Dios, con el diagnostico, el tratamiento de medicación y el hielo, empezó a ceder el dolor. No me podía sentar, no pude dormir, estuve toda la noche en vela. Tengo que hacer reposo y medicación".

Más allá de la preocupación por su salud, la integrante de LAM contó este jueves que ya se encuentra mejor y subió algunas historias desayunando en un café junto a su hijo y su madre.