Tras la insólita campaña publicitaria de Yanina Latorre, el filoso dardo de Fernanda Iglesias: "Credibilidad"

La conductora amagó con revelar el escandaloso final de una pareja muy famosa, pero todo resultó ser una cuestionada campaña publicitaria: los detalles.

El comienzo de la semana trajo lo que prometía ser el "escándalo del año", o al menos así lo vendió Yanina Latorre. A través de su cuenta de X, captó la atención de todos sus seguidores con un hilo que anticipaba la escandalosa ruptura de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, el desenlace de la historia desató una ola de indignación.

El misterioso enigmático que indignó a todos Captura de pantalla 2026-04-06 113150 Latorre en X. Archivo MDZ Fiel a su estilo picante, Yanina preparó el terreno para soltar una bomba mediática. "Chicos, tengo un chisme que es un escándalo y cuando digo escándalo, es escándalo posta, no es humo. Yo esto lo sé de muy buena fuente", arrancó escribiendo, generando una expectativa inmediata.

Para alimentar el morbo, Latorre sumó detalles jugosos sobre esta supuesta relación ideal: "Resulta que esta pareja que todos aman (sí, esa misma, la de Instagram perfecto, viajes, besitos y 'te amo' en stories)… No estaría tan perfecta como parece. Hace meses que vienen mal. Pero mal de verdad. Peleas, celos, escenas". Como si fuera poco, remató asegurando que había terceros en discordia y que el protagonista se estaba mensajeando con una persona "muy conocida" de su mismo círculo.

El giro publicitario y la furia en las redes fernanda iglesias en X Fernanda Iglesias contra Yanina Latorre. X / @ferigleok El remate del hilo fue un verdadero baldazo de agua fría para los curiosos. En lugar de revelar los nombres de los involucrados, Yanina cerró su explosivo relato con una publicidad para el diario La Nación, utilizando el falso chimento como excusa para dejar un mensaje: si los usuarios quieren consumir información real y creíble, deben acudir a ese portal de noticias.

El repudio no se limitó a los seguidores anónimos. Al ver el revuelo generado y la extraña alianza comercial, Fernanda Iglesias decidió intervenir y no tuvo piedad a la hora de exponer la gran contradicción de la campaña.