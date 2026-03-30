Una conocida periodista se separó de su pareja famosa: de quién se trata

Yanina Latorre sorprendió a todos al compartir los nombres de las figuras que decidieron ponerle punto final a su amor.

Yanina Latorre sorprendió a todos sus compañeros de Sálvese Quien Pueda luego de revelar una nueva separación en el mundo de la televisión y el espectáculo. La conductora de América comenzó contando la información de forma enigmática y, al revelar los nombres, causó sorpresa.

"Los dos son famosos, tienen hijos, pero no en común", expresó la conductora en el inicio. También subrayó que la información "va a traer quilombo" y finalmente decidió revelar todos los detalles.

La conocida periodista que se separó de su pareja famosa es nada más y nada menos que Chechu Bonelli y Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara: "Se acaban de separar el señor Facundo Pieres de Chechu Bonelli".

Chechu Bonelli, la periodista que finalmente se separó de su pareja Una conocida periodista se separó de su pareja famosa y Yanina Latorre reveló el polémico motivo La expanelista de Ángel de Brito confirmó además que la separación fue hace tan solo una semana y Pia Shaw subrayó que hace pocos días se los pudo ver compartiendo una cena en familia.