La película argentina que te emociona desde el primer minuto y está arrasando en Netflix

La producción audiovisual cautivó a los usuarios con su increíble historia y en esta nota te contamos de qué se trata.

Netflix estrenó grandes películas, series y documentales en abril y comenzó el mes con todo. Con el pasar de los días, los usuarios quedaron cautivados con una emocionante película argentina que está arrasando fuertemente en la plataforma.

Se trata de El último gigante, que narra la historia de Boris, un carismático guía en las Cataratas del Iguazú, que ve tambalear su mundo cuando el padre que nunca estuvo regresa a su vida. Este film marca el regreso de Oscar Martínez a la pantalla argentina.

Lo que comienza como un reencuentro incómodo, se convierte en un viaje íntimo de sanación, donde ambos deberán enfrentar el pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo.

La película argentina que arrasa en Netflix con su emocionante historia Captura de pantalla 2026-04-07 194912 La película argentina lidera el Top 10 en Netflix. Foto: captura / Flix Patrol. El sitio Flix Patrol, especializado en seguir de cerca las producciones de las diferentes plataformas, compartió el Top 10 de Netflix en las últimas horas. Allí el film nacional lidera cómodamente.