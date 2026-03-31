El estreno argentino que sorprende en Netflix: drama, reencuentros y las Cataratas como escenario

El último gigante es uno de los nuevos estrenos de Netflix y se perfila como una de las apuestas ideales para el fin de semana largo. Se trata de un drama familiar con fuerte carga emocional, ambientado en las Cataratas del Iguazú, que conquista tanto por su historia como por sus impactantes paisajes.

La película de estreno sigue a Boris (Matías Mayer), un guía turístico en Misiones que, tras 28 años, se reencuentra con su padre Julián (Oscar Martínez). Este inesperado regreso desencadena una serie de tensiones, reproches y momentos emotivos que obligan a ambos a replantear su vínculo.

Uno de los grandes atractivos del film es su puesta en escena. Fue rodado íntegramente en la provincia de Misiones y muestra escenarios imponentes del Parque Nacional Iguazú, que funcionan casi como un personaje más dentro de la historia.

No te pierdas el tráiler de este drama Embed - El úLtimo Gigante Tráiler Oficial Netflix Además, la producción marca el regreso de Oscar Martínez a un papel protagónico cargado de intensidad dramática, acompañado por un elenco destacado que incluye a Inés Estévez, Luis Luque, Yoyi Francella y Silvia Kutika.

La crítica ya empieza a poner el foco en la película, destacando la química entre los protagonistas y el uso visual del entorno natural. Aunque algunos señalan que apuesta fuerte a la emoción, Netflix la posiciona como uno de sus títulos argentinos más importantes del año.