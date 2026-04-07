Del libro a Netflix: una historia incómoda y atrapante

Una historia incómoda y atrapante que llegó desde un libro premiado. La película que sorprende en Netflix: crimen y humor.

Nada es lo que parece. Esta historia en Netflix desconcierta desde el inicio. Mezcla humor negro, crimen y relaciones incómodas. Basada en un libro premiado, la trama va entre situaciones absurdas y tensión constante. Lo que empieza como un viaje académico termina en una red de manipulación.

Netflix y una historia de novela La película No voy a pedirle a nadie que me crea, dirigida por Fernando Frías de la Parra, pasó por festivales como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La historia se apoya en la novela del escritor Juan Pablo Villalobos, ganadora del Premio Herralde en 2016.

netflix 2 El relato sigue a un joven investigador que viaja a Barcelona para estudiar el humor en la literatura latinoamericana. Todo cambia por culpa de su primo, un personaje caótico que lo mete en un problema con mafiosos. Desde ese momento, su vida deja de estar bajo control.

La trama se vuelve más intensa en España. El protagonista queda atrapado en una red criminal que mezcla México y Europa. Cada decisión está marcada por órdenes externas. El miedo y el absurdo conviven en una historia que rompe con lo tradicional.