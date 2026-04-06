Netflix: un drama turco que te envuelve desde el principio

Las ficciones turcas son muy populares en Netflix. Y este drama te atrapa desde el principio con su historia.

Las series turcas volvieron a ganar terreno en streaming. En Netflix, este drama atrapa desde el primer episodio. Se trata de una historia intensa, con romance, poder y secretos familiares. Su ritmo ágil y personajes complejos explican por qué se volvió una de las opciones más comentadas.

Drama turco que atrapa desde el inicio “Old money”, conocida en su país como Enfes Bir Akam, se desarrolla en Estambul. La trama se centra en el choque entre familias tradicionales y nuevas fortunas. Este conflicto es decisivo y genera tensiones que mantienen el interés en cada capítulo.

netflix 2 El protagonista es Engin Akyürek, quien interpreta a Osman, un hombre que construyó su riqueza con esfuerzo y riesgo. Su personaje entra en un mundo donde el dinero no siempre define el poder. Allí enfrenta reglas sociales que no controla y relaciones que cambian su rumbo.

Frente a él está Asl Enver, en el papel de Nihal. Ella pertenece a una familia con historia y prestigio. Maneja las normas de la alta sociedad y entiende cómo sostener su lugar. La relación entre ambos mezcla atracción, tensión y decisiones que afectan a todos a su alrededor.