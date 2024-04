Ángel de Brito se pronunció sobre el detalle más polémico de la relación de Tini Stoessel y De Paul

El nuevo disco de Tini Stoessel volvió a poner en el centro del debate las circunstancias del inicio de su historia de amor con Rodrigo De Paul. Un comienzo que todavía no tiene fechas certeras y que muchos ubicaron entre el último tramo del embarazo de Camila Homs de su segundo hijo con el futbolista y el nacimiento del bebé.

Y si bien Tini Stoessel siempre fue bastante cuidada por los periodistas en ese asunto confuso, en la canción “Ni de tí” la Triple T se encarga de dejar bien clarito que ella no rompió ninguna familia al iniciar su relación con Rodrigo De Paul, a finales de 2021.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en una de sus últimas vacaciones en pareja. Instagram Rodrigo De Paul

¿Y qué opina Ángel de Brito sobre ese espinoso asunto sobre el que eligió no indagar demasiado en LAM? Que a pesar de que la cantante y el deportista insistan con que ambos eran personas libres al empezar a salir, la verdad es que “nadie les cree”.

Así lo hizo expreso Ángel de Brito en sus historias de Instagram, al responder, cortito y al pie, una de las consultas de sus millones de seguidores. “¿Tini y De Paul empezaron a salir cuando él estaba casado? ¿Cuál es su opinión?”, le preguntaron al conductor de América. Y él contestó: "Ellos dicen que no, pero nadie se los cree. Hasta tuvo que explicarlo en una canción”.

Ángel de Brito opinó sobre el inicio de la historia de amor de De Paul y Tini.

Palabras que resultan llamativas y francas a la luz de la posición que siempre sostuvo Yanina Latorre, quien es amiga de Mariana Muzlera, la mamá de la artista, ya que la angelita siempre aseguró que no había habido engaño, a pesar de las fechas que no cerraban y los varios indicios que hablaban de una relación clandestina.

El mensaje de apoyo de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

"Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí. Ni de ti, ni de ti. Ni de ti, ni de ti. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas. Todo inventado, todo mentira. El que esté libre de pecado, tire la primera", canta Tini Stoessel en su tema del disco Un mechón de pelo, que generó revuelo e hizo saltar a la familia de Cami Homs.

Orgulloso del trabajo de su ex novia, Rodrigo de Paul se plantó con un fuerte mensaje público en sus redes en cuanto el entorno de su ex mujer empezó a reaccionar contra Tini.

De Paul y Cami Homs con su hija Francesca, mientras la modelo estaba embarazada de Bautista.

"Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo”, arrancó.“El día de mañana, ellos estarán orgullosos de cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie.

Y siguió: "Gracias, Triple, porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... la vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar. Feliz vida, los quiero".

Antes de cerrar, Rodrigo de Paul agregó, picante: "Ah, y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza había 50 días para ganar la Copa América".