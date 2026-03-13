¡Se fueron mundial! Ca7riel y Paco Amoroso junto a Jack Black: el video bizarro que es tendencia mundial

Entre cámaras de crioterapia y reflexiones sobre la salud mental, Jack Black se convierte en el gurú de una experiencia surrealista.

Ca7riel y Paco Amoroso volvieron a romper todos los moldes con el estreno de su nuevo single, Goo Goo Ga Ga. Lo que parecía un lanzamiento más se transformó en un fenómeno global gracias a la aparición estelar de Jack Black, quien se sumó a la locura de los argentinos en una pieza audiovisual que mezcla delirio, ciencia ficción y un humor ácido.

Jack Black y Ca7riel y Paco se unen en nueva música. El video no es solo música: es una superproducción que sitúa al trío en un centro de bienestar futurista, adelantando lo que será el concepto de su próximo disco de estudio.

El "Wellness Center" donde Jack Black recibe a Ca7riel y Paco La estética del clip nos traslada al ficticio Free Spirits Wellness Center, un entorno opresivo y tecnológico donde los tres protagonistas lucen mamelucos y electrodos. La narrativa comienza con una voz en off que detalla un proceso de relajación extrema: “La sesión comienza dentro de una cámara de crioterapia asistida. El frío extremo activa el sistema nervioso y libera noradrenalina. Esto coloca al cuerpo y al cerebro en un estado muy receptivo. Una vez que el cuerpo alcanza este estado, la hipnosis comienza”. Desde un tubo criogénico bautizado como Cryo-Cerebral Rebirth, emerge un Jack Black envuelto en humo para guiar a los músicos en este viaje sensorial.

catriel-paco Jack Black sorprende al mundo al protagonizar el nuevo videoclip de Ca7riel y Paco Amoroso. Captura X A través de esta metáfora de ciencia ficción, Ca7riel y Paco Amoroso lanzan una crítica mordaz a la industria musical y el desgaste de la salud mental. Este lanzamiento funciona como el portal hacia su álbum Free Spirits, que desembarcará el 19 de marzo con un tracklist de 12 canciones.

catriel-paco-jackblack2 El actor emerge de una cámara de crioterapia en la primera escena de "Goo Goo Ga Ga". Captura video Youtube El proyecto no es casualidad; surge tras una profunda crisis profesional y personal que atravesaron luego de la explosión de su EP Papota y su multipremiado paso por los Latin Grammy. Para los artistas, este disco se concibe como un "programa de recuperación" espiritual y creativa.