Una famosa modelo confesó el calvario que vivió en uno de los programas más importantes de canal América: "Me ponían trabas"

Una reconocida figura del espectáculo confesó en Mitre Live los motivos que la alejaron de uno de los ciclos más famosos de canal América.

Raquel Mancini habló sin filtros sobre su paso por el programa A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco, y reveló por qué decidió alejarse del panel tras pocos meses. Las declaraciones surgieron durante una charla con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde la modelo recordó la incomodidad que sintió mientras formaba parte del ciclo de canal América.

"Últimamente no me gustó trabajar en donde estuve y me pasó eso en el programa de Karina Mazzocco, A la tarde. Estar cuatro meses sin la cucaracha en el oído y no sabes si podes preguntar al invitado o no, no sabes nada y es tremendo trabajar así y preferí irme", se sinceró la actriz.

Raquel Mancini.jpg Raquel Mancini contó cómo fue su experiencia laboral en A la tarde. "No sentía que podía ser yo porque estaba como en un satélite del programa y no estaba en conexión con todos. Por ahí decían no pregunten y yo preguntaba porque no escuchaba a la producción. Yo estaba de panelista", expresó Mancini.

Si bien aclaró que su comentario no está dirigido directamente contra la conductora, la exvedette sostuvo que nunca había atravesado una situación laboral similar. "Esto no lo dije nunca y no es contra Karina pero pasó eso, no sé cómo manejan las cosas ahí con la gente del piso pero así no trabajé nunca", aseguró la modelo.

Esto fue lo que dijo Raquel Mancini en Mitre Live sobre A la tarde Raquel Mancini Contó El Motivo Por El Que Dejó A La Tarde La artista también aseguró que, pese a su entusiasmo por participar, sentía que sus aportes no eran tenidos en cuenta: "Me gustaba el horario y todo pero llevaba primicias y noticias pero no me daban bola y me sirvió también para decirles que no a cosas también. No tenía audífonos y no escuchaba nada. Es incómodo y feo trabajar así, yo quería participar y ponerle onda y sumar porque para eso estamos, sentía que no podía sumar porque me ponían trabas, es muy complicado".