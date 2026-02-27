Raquel Mancini rompió el silencio y reveló detalles inéditos de su romance clandestino con Nicolás Repetto: "Pegamos onda en..."

Nadie lo vio venir. Hace pocos días, Juan Etchegoyen, en Mitre Live, sacó a la luz un romance secreto de la década de los noventa entre dos destacados famosos de esa época: Raquel Mancini y Nicolás Repetto . El periodista contó cómo fue aquella relación y sorprendió a todos.

"Es verdad todo lo que contaste y él está casado ahora y quizás no tiene nada que ver pero pegamos onda en noviembre de 1992 una cosa así y él estaba separado de Reina Reech", comenzó diciendo la exmodelo.

Según relató, el vínculo nació en un contexto complejo y bajo total hermetismo. La exposición mediática del conductor obligaba a tomar recaudos extremos para evitar fotos o rumores que explotaran en los medios de la época. "Empezamos medio a salir obviamente escondidos porque no queríamos que sea público porque era muy fuerte en ese momento y después vino lo de Punta del Este", recordó la actriz.

Y explicó cómo hacían para verse: "Yo entré en un baúl de un auto a la casa de él en Uruguay porque estaba lleno de paparazzis y te sacaban fotos. Estuve tres días con él en esa casa y luego me fui, me pasaron a buscar y volví a meterme en el baúl de un auto".

"Todos vamos cambiando y lo que estuve viendo de él es que en ese momento era un hombre bien plantado y no un figurín o un carlitos como quién dice. Yo entraba en el baúl de auto y lo que contaste era así", añadió Mancini. "Cinco cuadras antes de entrar a la casa me metía en el baúl y aparte imaginate el calor en verano ahí adentro con arena que queda de las cosas que guardas después de la playa. No llegué a enamorarme ni nada, buena onda pero no llegué a sentir algo. Nunca lo quise y él a mí tampoco. Él se enganchó con Florencia", aseguró la exmodelo.

Lejos de cualquier tensión actual, Raquel Mancini contó que volvieron a cruzarse años después en buenos términos: "Me lo encontré hace diez años ponele y nos saludamos de hola y chau, todo bien. Me lo encontré con Florencia y nos dijimos 'hola, qué tal'".