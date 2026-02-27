Presenta:

Mdz Show

|

Raquel Mancini

Raquel Mancini rompió el silencio y reveló detalles inéditos de su romance clandestino con Nicolás Repetto: "Pegamos onda en..."

Luego de que Juan Etchegoyen diera a conocer este romance secreto, la exmodelo confirmó esta historia y contó detalles que nadie supo hasta ahora.

MDZ Show

Raquel Mancini confirmó que tuvo un romance secreto con Nicolás Repetto.

Raquel Mancini confirmó que tuvo un romance secreto con Nicolás Repetto.

Captura de pantalla Youtube Jotax Digital/ Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Nadie lo vio venir. Hace pocos días, Juan Etchegoyen, en Mitre Live, sacó a la luz un romance secreto de la década de los noventa entre dos destacados famosos de esa época: Raquel Mancini y Nicolás Repetto. El periodista contó cómo fue aquella relación y sorprendió a todos.

Lejos de desmentir esta historia, en las últimas horas, Mancini decidió hablar en el programa de Etchegoyen y reveló detalles de su historia clandestina con Repetto.

Te Podría Interesar

Raquel Mancini
La exmodelo cont&oacute; detalles de aquella historia que tuvo con el conductor.

La exmodelo contó detalles de aquella historia que tuvo con el conductor.

"Es verdad todo lo que contaste y él está casado ahora y quizás no tiene nada que ver pero pegamos onda en noviembre de 1992 una cosa así y él estaba separado de Reina Reech", comenzó diciendo la exmodelo.

Según relató, el vínculo nació en un contexto complejo y bajo total hermetismo. La exposición mediática del conductor obligaba a tomar recaudos extremos para evitar fotos o rumores que explotaran en los medios de la época. "Empezamos medio a salir obviamente escondidos porque no queríamos que sea público porque era muy fuerte en ese momento y después vino lo de Punta del Este", recordó la actriz.

Esto fue lo que contó Raquel Mancini en Mitre Live sobre Nicolás Repetto

Raquel Mancini Habló Del Romance Secreto Que Tuvo Con Nicolás Repetto En Los Años Noventa

Y explicó cómo hacían para verse: "Yo entré en un baúl de un auto a la casa de él en Uruguay porque estaba lleno de paparazzis y te sacaban fotos. Estuve tres días con él en esa casa y luego me fui, me pasaron a buscar y volví a meterme en el baúl de un auto".

"Todos vamos cambiando y lo que estuve viendo de él es que en ese momento era un hombre bien plantado y no un figurín o un carlitos como quién dice. Yo entraba en el baúl de auto y lo que contaste era así", añadió Mancini. "Cinco cuadras antes de entrar a la casa me metía en el baúl y aparte imaginate el calor en verano ahí adentro con arena que queda de las cosas que guardas después de la playa. No llegué a enamorarme ni nada, buena onda pero no llegué a sentir algo. Nunca lo quise y él a mí tampoco. Él se enganchó con Florencia", aseguró la exmodelo.

Lejos de cualquier tensión actual, Raquel Mancini contó que volvieron a cruzarse años después en buenos términos: "Me lo encontré hace diez años ponele y nos saludamos de hola y chau, todo bien. Me lo encontré con Florencia y nos dijimos 'hola, qué tal'".

Archivado en

Notas Relacionadas