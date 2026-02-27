Cambio de último momento en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: confirman la baja de una banda en una de las repeticiones
La fiesta máxima de los mendocinos sufrió una baja inesperada en su grilla y la organización ya confirmó qué artistas ocuparán ese lugar.
La repetición del lunes 9 de marzo de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tendrá un cambio en su programación. Este viernes, la organización de la repetición confirmó que la banda Q' Lokura finalmente no se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day, pese a que la semana pasada había sido anunciada como parte de la grilla.
Según informó la cuenta de Instagram de Power Play, Según informaron, el grupo de cuarteto "no podrá presentarse el lunes 9 de marzo debido a problemas de logística ajenos a la producción"
En reemplazo de Q' Lokura, se incorporaron a la programación la banda Desakta2 y la cantante Magui Olave, quienes aportarán ritmo cuartetero y tendrán a su cargo el cierre de la velada. De esta manera, el lunes 9 se presentarán: La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo; La Repandilla; El Chaqueño Palavecino; Desakta2; y Magui Olave.
Desde la organización también aclararon que aquellas personas que hayan adquirido entradas para esa fecha y deseen solicitar la devolución del dinero podrán gestionarla a través de la página EntradaWeb.
En tanto, la programación del martes 10 de marzo se desarrollará según lo previsto. Esa noche actuarán: Magui Cullen; Campedrinos; Ángela Leiva; y el cierre estará a cargo de Abel Pintos, quien tendrá la responsabilidad de coronar la edición 2026 del tradicional festejo mendocino.