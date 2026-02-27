Cambio de último momento en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: confirman la baja de una banda en una de las repeticiones

La fiesta máxima de los mendocinos sufrió una baja inesperada en su grilla y la organización ya confirmó qué artistas ocuparán ese lugar.

Una banda no se presentará en una de las repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La repetición del lunes 9 de marzo de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tendrá un cambio en su programación. Este viernes, la organización de la repetición confirmó que la banda Q' Lokura finalmente no se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day, pese a que la semana pasada había sido anunciada como parte de la grilla.

Según informó la cuenta de Instagram de Power Play, Según informaron, el grupo de cuarteto "no podrá presentarse el lunes 9 de marzo debido a problemas de logística ajenos a la producción"

Q' Lokura En reemplazo de Q' Lokura, se incorporaron a la programación la banda Desakta2 y la cantante Magui Olave, quienes aportarán ritmo cuartetero y tendrán a su cargo el cierre de la velada. De esta manera, el lunes 9 se presentarán: La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo; La Repandilla; El Chaqueño Palavecino; Desakta2; y Magui Olave.

Desde la organización también aclararon que aquellas personas que hayan adquirido entradas para esa fecha y deseen solicitar la devolución del dinero podrán gestionarla a través de la página EntradaWeb.