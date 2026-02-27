Escándalo inesperado: una mujer asegura que es hija de Palito Ortega

La mujer tiene 65 años, insiste con su versión y la Justicia fijó una audiencia para tratar el reclamo de filiación.

Un nuevo capítulo inesperado podría sacudir la historia familiar de Palito Ortega. El reconocido artista, que junto a Evangelina Salazar construyó una familia numerosa con seis hijos (Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario), vuelve a quedar en el centro de una versión que remite a un antiguo reclamo de filiación.

La información fue dada a conocer por la periodista Maru Leone en El Observador, quien aseguró que en los próximos días el cantante recibirá una notificación judicial vinculada a una mujer llamada Rosa, de 65 años, que insiste en que podría ser su hija biológica. "Me llegó una carta que le va a estar llegando el día lunes a Palito Ortega", empezó diciendo la comunicadora.

palito ortega.jpg La información fue brindada por Maru Leone en El Observador. Instagram: @palitoortegaoficial Según detalló Leone, se trata de una citación para una audiencia forma: "Es una notificación para presentarse en una audiencia y es por parte de Rosa. Rosa es una mujer de 65 años, jubilada, que en su momento, en los años 2000 había presentado una demanda de filiación. Ella es presunta hija de Juan, el hermano de Palito Ortega, según le contaron".

"Dijo: 'A mí, mi mamá me dijo que yo soy hija de Palito y no de Juan'. Hubo un juicio de filiación, se han hecho los ADN correspondientes, y la Justicia había determinado que no es hija de Palito", sumó la periodista.