Analía Franchín golpeó a Georgina Barbarossa en vivo y el estudio quedó en shock: "Estúp..."
Un inesperado episodio entre la conductora y la panelista de A la Barbarossa generó tensión al aire y dejó al panel completamente desconcertado.
Este viernes en A la Barbarossa se vivió un tenso momento que dejó a todos sin palabras. Una conversación sobre fantasías permitidas dentro de la pareja escaló inesperadamente y dejó una escena tan incómoda como comentada.
Todo comenzó cuando Georgina Barbarossa recordó una vieja complicidad con Miguel Lecuna, quien fue su marido, y lanzó: "'El Vasco' sabía que mi permitido era Robert De Niro". En ese momento, Analía Franchín la miró con una pícara sonrisa y le dijo a la conductora: "La boluda te dicen".
Si bien Barbarossa no le respondió, unos segundos después la panelista le tiró una birome y terminó golpeando a Barbarossa en la oreja. El estudio quedó en silencio y la respuesta de la presentadora no tardó en llegar: "Me lastimaste, estúpida". Aunque, inmediatamente, se corrigió: "Perdón lo de estúpida".
El desconcierto fue inmediato. Pía Shaw expresó al aire su sorpresa: "Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto". A su lado, Diego Brancatelli subrayó la gravedad del gesto: "A un golpe físico así y al aire".
Esto fue lo que pasó en A la Barbarossa entre Georgina Barbarossa y Analía Franchin
Consciente de la tensión generada, Franchín se levantó de su silla y buscó recomponer la situación con disculpas reiteradas y un abrazo. "Perdón, perdón", insistió la periodista. Georgina Barbarossa, ya más tranquila, le dijo que la perdonaba. Y luego añadió: "Me clavó el aro. Es tan bruta. Esto es pico de rating, salimos en todos los programas".