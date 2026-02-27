Analía Franchín golpeó a Georgina Barbarossa en vivo y el estudio quedó en shock: "Estúp..."

Un inesperado episodio entre la conductora y la panelista de A la Barbarossa generó tensión al aire y dejó al panel completamente desconcertado.

El episodio entre Analía Franchín y Georgina Barbarossa tomó por sorpresa al equipo.

Este viernes en A la Barbarossa se vivió un tenso momento que dejó a todos sin palabras. Una conversación sobre fantasías permitidas dentro de la pareja escaló inesperadamente y dejó una escena tan incómoda como comentada.

Todo comenzó cuando Georgina Barbarossa recordó una vieja complicidad con Miguel Lecuna, quien fue su marido, y lanzó: "'El Vasco' sabía que mi permitido era Robert De Niro". En ese momento, Analía Franchín la miró con una pícara sonrisa y le dijo a la conductora: "La boluda te dicen".

Telefe busca reemplazo para Georgina Barbarossa La conductora debe ausentarse durante un tiempo. Foto: Instagram Georgina Barbarossa En A la Barbarossa, estaban hablando de los permitidos. Foto: Instagram Georgina Barbarossa. Si bien Barbarossa no le respondió, unos segundos después la panelista le tiró una birome y terminó golpeando a Barbarossa en la oreja. El estudio quedó en silencio y la respuesta de la presentadora no tardó en llegar: "Me lastimaste, estúpida". Aunque, inmediatamente, se corrigió: "Perdón lo de estúpida".

El desconcierto fue inmediato. Pía Shaw expresó al aire su sorpresa: "Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto". A su lado, Diego Brancatelli subrayó la gravedad del gesto: "A un golpe físico así y al aire".