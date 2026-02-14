Fuerte interna en Telefe: qué exige Nancy Pazos para volver a trabajar con Georgina Barbarossa

Mientras surgen rumores de un posible salto a la competencia, Ángel de Brito aclaró la verdadera situación contractual de Nancy Pazos.

Nancy Pazos aún no selló su regreso a "A la Barbarossa" y crece la incertidumbre. / Captura A la Barbarossa Telefe

El aire de Telefe se cortó con tijera tras la prolongada ausencia de Nancy Pazos en el living de Georgina Barbarossa. Mientras el público aguarda el picante cruce de la panelista con sus compañeras de mesa, nuevas versiones indican que su retorno al canal de las pelotas estaría condicionado por una fuerte pulseada económica.

Nancy Pazos y Analía Franchín en A la Barbarossa Nancy Pazos y Analía Franchín no se llevan muy bien en el aire. Captura de pantalla Youtube Telefe. Según revelaron en el mundo del streaming, la periodista habría puesto sobre la mesa una cifra ambiciosa para estampar su firma y reintegrarse al ciclo matutino más visto de la pantalla chica.

La estrategia de Nancy Pazos que descolocó a Telefe La bomba estalló en Bondi Live, donde Luis Piñeyro no anduvo con vueltas: "Hay quilombo en Telefe", disparó el periodista. De acuerdo con su información, el canal estaría ansioso por el regreso de Pazos para potenciar los debates políticos, pero el costo de su presencia habría subido considerablemente.

Nancy Pazos Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe, es quien debe definir el futuro de la periodista. Instagram Nancypazos. "Está pidiendo algunos dicen tres veces más de sueldo. Ella desmintió la versión", explicó Piñeyro, quien además sumó un dato que encendió las alarmas en Martínez: "Parece que los que están en El Trece la quieren. Les parece buena como panelista y como golpe de efecto".

Nancy Pazos El Trece estaría interesado en sumar a la periodista a sus filas como "golpe de efecto". @nancypazos. Sin embargo, el panorama no sería tan lineal. Desde su cuenta de X, Ángel de Brito salió a poner paños fríos y desmintió algunas versiones que circulaban en los pasillos de la industria. El conductor de LAM aseguró que "el rumor de que habría pedido el triple de sueldo era falso" y recordó que la periodista mantiene un vínculo de larga data con la emisora, ya que "Pazos es empleada del canal desde el 2018, por lo que su contrato se renegocia entre octubre y diciembre".