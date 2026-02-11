La reacción viral de Manuel Adorni al ver a Nancy Pazos encadenada en el Congreso: "Delirio"

Manuel Adorni fue una de las figuras políticas que opinó sobre la decisión de la periodista y ella le contestó.

Nancy Pazos sorprendió a todos durante la jornada del miércoles, ya que decidió encadenarse frente al Congreso de la Nación mientras se debate la reforma laboral. Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, reaccionó por supuesto y fue tajante.

La intervención fue de carácter simbólico y se dio en paralelo al debate que el Senado llevaba adelante sobre el paquete de modificaciones laborales. Ella dejó en claro que "este gobierno quiere que haya periodistas así (mostró la palabra alcahuete). Estamos luchando por la democracia, el periodismo es el faro y la luz de la democracia".

Manuel Adorni decidió compartir la publicación y dejar una durísima opinión sobre la decisión que tomó Nancy Pazos: "El nivel de delirio es astronómico. Fin", expresó una de las principales figuras del gobierno de Javier Milei sobre la situación.

La reacción de Manuel Adorni al ver a Nancy Pazos encadenada Captura de pantalla 2026-02-11 154410 Manuel Adorni reaccionó a Nancy Pazos. Foto: X / @madorni. Nancy no se quedó callada y lejos de ir al choque, decidió dar una respuesta contundente y muy clara: "El amor vence al odio. Yo también te quiero (continuará)", escribió la periodista luego de que compartió la publicación de Adorni.