Fin para el nombre "TV Pública": el Gobierno anunció cambios en la señal y no descartó su cierre

El Gobierno nacional confirmó que la TV Pública dejará de llamarse así como parte de una reestructuración de los medios estatales.

El Gobierno nacional avanzará con cambios profundos en la estructura del Estado y confirmó que la Televisión Pública dejará de llevar ese nombre como parte de una nueva etapa en la administración de los medios públicos. Así lo aseguró el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Así fue el momento del anuncio de los cambios en la TV Pública manuel adorni X/@laderechadiario En el marco del plan de ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei, Adorni confirmó que se aplicará una reducción del 20% en todas las áreas del Estado, lo que incluirá tanto estructuras administrativas como personal contratado dentro de la Jefatura de Gabinete. Además, adelantó que en las próximas semanas se completará la reestructuración en los distintos ministerios.

Manuel Adorni 30-12-25 Presidencia Al referirse específicamente a los medios de comunicación públicos, el funcionario subrayó que la Televisión Pública no podrá ser privatizada debido a impedimentos legales vigentes. Sin embargo, anticipó que el canal estatal cambiará su denominación como una señal simbólica de transformación. “No se va a llamar más Televisión Pública”, afirmó.

Por qué el Gobierno decidió este cambio Adorni explicó en una entrevista concedida a Infobae y difundida este domingo, que el cambio de nombre busca marcar un quiebre con el esquema anterior y alinearse con la política de reducción del gasto y rediseño del rol del Estado. En ese contexto, reconoció que dentro del Gobierno también se evaluó la posibilidad de avanzar con el cierre definitivo del canal, aunque aclaró que esa alternativa no está prevista para el corto plazo.