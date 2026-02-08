Elecciones desdobladas: cómo se prepara el peronismo ante la visita de Milei

El 22 de febrero serán las elecciones desdobladas en seis departamentos mendocinos y cuatro días antes (el 18) llegará el presidente Javier Milei , con el objetivo de apuntalar a su alianza local (La libertad Avanza + Cambia Mendoza) de cara a esos comicios.

La visita tendrá un tono puramente de campaña. Se aguarda que el mandatario recorra en formato “caravanazo” algunas comunas , y la atención está puesta en Maipú, donde gobierna el peronismo .

Así, el denominado “Tour de la Gratitud” llegará a el territorio conducido por Matías Stevanato y del mismo participarían los candidatos de la coalición La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y dirigentes provinciales.

Desde el oficialismo afirman que van “de punto” en prácticamente todos los distritos (salvo Luján de Cuyo) y, por esto, tratarán de poner todas las herramientas sobre la mesa en las jornadas previas a la instancia electoral.

Desde el Partido Justicialista se entiende que, al igual que sucedió en octubre (cuando la Provincia decidió unificar los comicios con la votación para el Congreso), el Gobierno busca nacionalizar la discusión.

Por esto, el plan del peronismo desde el momento en que se decidió desdoblar la elección fue el contrario: centrar el debate en los temas hiper locales.

Desde el esquema de los intendentes apuntan a focalizarse en promover la visibilidad de las políticas públicas impulsadas en el último tiempo.

En el caso de Maipú, se continúa con la difusión de las acciones que están en marcha: el “Plan Asfalto 2025-26", con más de 450 cuadras repavimentadas; el programa de tasa 0 para jubilados y personas con discapacidad; la construcción de nuevos polideportivos; el mantenimiento del “Presupuesto Activo y Responsable – PAR”; la inversión en equipamiento urbano y el acompañamiento a jóvenes emprendedores, entre otras medidas.

Qué se vota en estas elecciones

El próximo 22 de febrero habrá comicios en Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, La Paz, Santa Rosa y San Rafael. En todos estos departamentos se votará para renovar la mitad de los integrantes de cada concejo deliberante.

Asimimismo, en San Rafael también habrá elecciones de convencionales constituyentes, porque el oficialismo buscará modificar algunos aspectos de la Carta Orgánica para ampliar su autonomía municipal.