Ulpiano Suarez y Matías Stevanato: ¿qué hay detrás de ese vínculo?

"Mendoza está ávida de tener dirigentes sea del partido que sean, se junten y solucionen los problemas", aseguran casi a coro- aunque fueron consultados por separado- a MDZ dirigentes cercanos a ambos jefes comunales. Con esa frase definen lo que hay hoy, principios de mayo del 2027: dos intendentes que son de un partido diferente, con una relación muy aceitada desde hace mucho tiempo pero que en esta época genera suspicacias.

"Hay que recuperar los vínculos entre los políticos de partidos distintos, como era antes de que nos atravesara la grieta", confirman de ambos lados y dan ejemplos de los 90, como el del gobernador peronista Arturo Lafalla y su relación con el radicalismo.

Un testigo del vínculo entre ambos dijo a este diario: "hace mucho tiempo que hablan". Con hablar se refiere a juntarse, tener momentos de ida y vuelta, de opiniones, cafés compartidos. En verdad no se trata de un dúo. Durante mucho tiempo, estos encuentros "secretos" o no públicos, se dieron también con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, (PRO), incluido. Entre los tres, la amistad está muy aceitada.

Allasino, hace cuatro meses se sumó a Cambia Mendoza, el oficialismo provincial al que pertenece Suarez. "En esta etapa las fotos reflejan la buena onda que hay y que no se había hecho público", agregan al referirse por ejemplo a la foto de ambos en la Legislatura del viernes pasado.

Por ahora todo queda acá y juran que no están haciendo especulaciones electorales. Que de ninguno de los dos parte la intención de mostrarse con el otro por una razón que contuviera el año próximo una alianza entre un radical como es Ulpiano y un peronista como es Stevanato.

Del lado de Ulpiano apuntan también que el intendente estrecha alianzas de trabajo con jefes comunales del radicalismo para resolver "temas comunes" como con el godoicruceño Diego Costarelli con quien tienen un proyecto para mejorar la calle Yrigoyen, que comparten, o con intendentes del Este.

El plan de ir juntos a las elecciones

Ir juntos a las elecciones del año que viene, no es plan, a esta altura. Suarez apunta a ser el candidato a gobernador de Cambia Mendoza y Stevanato podría serlo de un frente que tenga al peronismo como columna vertebral.

Sin embargo, hay quienes piensan que no es alocado verlos en una fórmula. Pero que el factor tiempo indica que no es el momento para eso. Que si se da, no hay por qué hacerlo apresurado, incluso porque a la población, en medio de la crisis económica, no les caería bien y también por todo lo que tienen que atender los intendentes ante un Estado nacional que desliga responsabilidades.

Lo cierto es que el tema está dando vueltas en los partidos. Sacude las estructuras. No pasa desapercibido. Y a esta altura, no es algo menor.