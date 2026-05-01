Tadeo vs. Ulpiano: la pelea por la sucesión de Cornejo marcó la Asamblea Legislativa

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Tadeo 2027. La Asamblea es escenario político también. Y Tadeo García Zalazar se lanzó oficialmente como precandidato a gobernador de Mendoza. Sus militantes comenzaron a repartir pancartas y stickers copn la leyenda 20TGZ27. En MDZ Radio, el Ministro de Educación lo ratificó. "Está vigente la posibilidad de que en 2027 sea opción para la continuidad. Este Gobierno tiene muchos logros y muchas cosas para continuar, pero también para mejorar. Creemos que podemos representar bien eso, con los pies en la tierra y siendo conscientes de que hay que demostrar. La gente tiene que valorar las cosas que son positivas para la provincia y después harán su evaluación. Recorremos constantemente el territorio por el Ministerio de Educación, todas las semanas lo hacemos. Tenemos compromisos con muchos municipios con convenios que colaborar con la inversión educativa. Vamos a seguir trabajando territorialmente", dijo Tadeo.