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Tadeo vs. Ulpiano: la pelea por la sucesión de Cornejo marcó la Asamblea Legislativa

Alfredo Cornejo habla ante la Asamblea Legislativa. Un raro clima preelectoral.

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Tadeo García Zalazar se lanzó como precandidato a Gobernador.&nbsp;

Tadeo García Zalazar se lanzó como precandidato a Gobernador. 

Rodrigo D ´Angelo - MDZ
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Homenaje a Felipe Staiti en la Legislatura

Homenaje FELIPE STAITI Asamblea Legislativas

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Ulpiano, también candidato. El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, llegó junto con un grupo de militantes que apoyan su precandidatura a gobernador.

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Así está la Legislatura antes de que hable Cornejo.

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Tadeo 2027. La Asamblea es escenario político también. Y Tadeo García Zalazar se lanzó oficialmente como precandidato a gobernador de Mendoza. Sus militantes comenzaron a repartir pancartas y stickers copn la leyenda 20TGZ27. En MDZ Radio, el Ministro de Educación lo ratificó. "Está vigente la posibilidad de que en 2027 sea opción para la continuidad. Este Gobierno tiene muchos logros y muchas cosas para continuar, pero también para mejorar. Creemos que podemos representar bien eso, con los pies en la tierra y siendo conscientes de que hay que demostrar. La gente tiene que valorar las cosas que son positivas para la provincia y después harán su evaluación. Recorremos constantemente el territorio por el Ministerio de Educación, todas las semanas lo hacemos. Tenemos compromisos con muchos municipios con convenios que colaborar con la inversión educativa. Vamos a seguir trabajando territorialmente", dijo Tadeo.

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Asamblea legislativas Gabriel Fidel 6
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Tempraneros: el intendente Marcos Calvente fue uno de los primeros en llegar, junto con legisladores oficialistas como Martín Kerchner.

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Un anuncio: el Gobernador anunciará la adjudicación del Tren de cercanías, una de las principales obras de su gestión.

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