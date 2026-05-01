Cornejo ratificó su apoyo a Milei y anunció la ampliación del tren de cercanía

Alfredo Cornejo habla ante la Asamblea Legislativa y sigue batiendo su propio récord, pues es la séptima vez que lo hace; la tercera de su segunda gestión. Alfredo Cornejo llegó solo a la Legislatura, pocos minutos antes de las 10 de la mañana. Algunos pocos militantes, muchos carteles y la policía lo esperaban en la puerta. Casi como un trámite, saludó a las autoridades legislativas que lo esperaban en la puerta e ingresó.

"Bienvenido a esta casa señor Gobernador", dijo Hebe Casado cuando Cornejo ingresó al recinto. Antes del discurso hubo un gesto que conmovió: el coro de la Legislatura cantó canciones de los Enanitos Verdes y se reprodujo un audio de Felipe Staiti, el guitarrista que falleció el 13 de abril pasado. Hebe Casado habló antes y luego de los saludos mencionó un tema incómodo: los mendocinos que migran porque no hay trabajo en Mendoza, la provincia que gobierna el frente del que es parte Casado. "No queremos que tengan que irse", dijo.

Cornejo comenzó su discurso saludando a los trabajadores, como era de rigor hacer, y potenció el valor del trabajo y la necesidad de que haya "reglas claras". "Todos sabemos, aunque no siempre lo admitimos, que se necesita un contexto de racionalidad económica", dijo. "Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene orgullosamente acompañando", dijo Cornejo al avalar la gestión de Milei. "Sabemos que en este momento de desafíos cruciales el esfuerzo de la gente está siendo enorme. Las tenciones hacia esa transición impactan en un tejido social ya fragilizado por décadas de crisis. Quiero subrayar que el esfuerzo de la gente no puede ser una variable más, sino el punto de partida de cada decisión", dijo.

CORNEJO EN ASAMBLEAS LEGISLATIVAS Rodrigo D ´Angelo - MDZ

Como suele remarcar, el Gobernador puso de ejemplo a Mendoza en el contexto nacional. Y puso a la obra pública provincial como eje. "La obra pública provincial alcanza el 14,5% de los gastos, un récord", remarcó. No explicó Cornejo que esa inversión se debe al aporte extraordinario del Fondo de Resarcimiento, los 1023 millones de dólares de los que dispone el Gobierno. De la misma manera, dijo que bajó la presión fiscal de la Provincia. La mención no es casual, pues en los últimos días hubo reclamos de sectores productivos por los problemas económicos que atraviesan. "Vamos a avanzar con reformas", dijo Cornejo, y reiteró que destinarán fondos para subsidiar tasas y que ampliarán fondos para garantías de las PYMES.

El Gobierno confirmó que eliminará el Fondo para la Transformación y Crecimiento y crea la Dirección de Financiamiento Productivo, bajo la órbita de Hacienda y Producción. Esa medida ya se rumoreaba por la falta de recursos del Fondo. También anunció la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos. Es decir, el organismo que gestiona y controla el juego en la Provincia.

Más trenes

El Fondo de Resarcimiento fue otro de los ejes. "Permite financiar las obras de hoy y de las próximas generaciones", dijo. "Más de 60 obras responden a esta concepción", aseguró, al referirse al sistema de repago o recupero de la inversión. Allí, aseguró que más de 90 empresas se presentaron a las licitaciones y que el 74% de las adjudicaciones se hicieron por debajo de los presupuestos oficiales. "Esta gestión dejará 434 kilómetros de caminos renovados en óptimas condiciones", agregó Cornejo. Entre las obras detalladas están el Acceso Este, el Acceso Sur y la 143. "Quiero anunciar además una nueva intervención en la ruta 40, el puente en Aristóbulo del Valle en Godoy Cruz, con una inversión de 5 millones de dólares", anunció.

Asamblea Legislativa policia

En ese capítulo Cornejo enumeró obras que ya están en ejecución. En esa enumeración mencionó el tren de cercanía, que unirá el Este con el Gran Mendoza. Allí, anunció que Se hará la obra por 196 mil millones de pesos y tendrá 12,6 kilómetros más y que atravesará Maipú y llegará a Luján de Cuyo. El tren tendrá 45 kilómetros con 19 paradores. La red de trenes de Mendoza tendrá en total 80 kilómetros, con el metrotranvía y el tren de cercanía. "Originalmente llamamos a licitación con un presupuesto oficial de casi 202.000 millones de pesos y una extensión de 33 km de vía, que iniciaba en Junín, pasando por Palmira y concentraba su mayor desarrollo en Maipú. Sin embargo, y si de procesos competitivos hablamos, hoy podemos anunciar con satisfacción que, por casi 196.000 millones de pesos, es decir, una suma significativamente menor a la del monto del presupuesto oficial actualizado, construiremos 12,6 km más, que hará que ahora atraviese todo Maipú y llegue a Luján, totalizando así 45 km, con 19 paradores y estaciones", dijo Cornejo.

La vivienda es una de las demandas más complejas. Cornejo mencionó algunas de las obras ejecutadas. "Durante 2025 entregamos 2.435 soluciones habitacionales y en lo que va del año2026 ya hemos entregado 688, alcanzando 5.198 desde el inicio de la presente gestión. Actualmente hay 2.183 viviendas en ejecución y vamos a iniciar 168 nuevas casas y 300 mejoramientos", aseguró.

Minería y petróleo

Uno de los ejes de la gestión de Cornejo es la minería. "Para construir un futuro que mejore oportunidades y salarios, lo que viene es continuar armando un modelo de minería moderna, con reglas claras, información pública y control ambiental", dijo el Gobernador. Y mencionó a San Jorge, arriesgándose a que la mina comenzará a construirse este año. "A fines de 2025 esta Legislatura ratificó la DIA de Producción del Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que iniciará la construcción de mina y planta de producción a fines de este año y será el primer proyecto de la Argentina en volver a producir cobre en los próximos años, con una inversión total de más de 600 millones de dólares", prometió.

En el mismo sentido, dijo que se presentará el Distrito Minero III en el Sur y el Distrito Norte, en Las Heras, con más de 140 proyectos.

En cuanto a los hidrocarburos, Cornejo recordó los proyectos para explorar la lengua mendocina de Vaca Muerta y la modificación de la ley para actualizar la ley provincial. YPF obtuvo resultados positivos en los dos pozos perforados, mientras que la UTE Quintana–TSB volvió a ejecutar estudios específicos que no se realizaban en la provincia desde 2017 y que permitieron seguir comprobando el potencial de la formación. Pero eso no es todo. Hoy vengo a anunciarles que ambas empresas ejecutarán un ambicioso plan en 2026, con un pool de perforaciones, mediante cinco pozos, que permitirán seguir validando el potencial de la Vaca Muerta mendocina", dijo Cornejo.