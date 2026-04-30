Cómo seguir en vivo el discurso de Alfredo Cornejo frente a la Asamblea Legislativa
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hablará este viernes 1 de mayo en el comienzo de un nuevo período de Sesiones Ordinarias.
Este viernes 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo brindará su mensaje de apertura de Sesiones Ordinarias frente a la Asamblea Legislativa en la Legislatura de Mendoza. El mismo podrá seguirse en vivo por diferentes plataformas a partir de las 9:30.
El discurso será transmitido vía streaming a través de los canales de YouTube del Gobierno de Mendoza y de la Legislatura. También podrá verse por el perfil de Facebook del mandatario.
Cómo será el cronograma de la Asamblea Legislativa
Las actividades comenzarán a las 9, cuando las autoridades legislativas saluden a la Formación Policial y realicen el izamiento de la Bandera en la Peatonal Sarmiento.
Luego, la Asamblea Legislativa designará las comisiones de Exterior e Interior, las cuales serán las encargadas de recibir al Gobernador, quien brindará su discurso cerca de las 9:30.