Cómo seguir en vivo el discurso de Alfredo Cornejo frente a la Asamblea Legislativa

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hablará este viernes 1 de mayo en el comienzo de un nuevo período de Sesiones Ordinarias.

Este viernes 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo brindará su mensaje de apertura de Sesiones Ordinarias frente a la Asamblea Legislativa en la Legislatura de Mendoza. El mismo podrá seguirse en vivo por diferentes plataformas a partir de las 9:30.

El discurso será transmitido vía streaming a través de los canales de YouTube del Gobierno de Mendoza y de la Legislatura. También podrá verse por el perfil de Facebook del mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaGobierno/status/2049810975897919546&partner=&hide_thread=false EL GOBERNADOR ALFREDO CORNEJO BRINDARÁ SU DISCURSO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ESTE 1º DE MAYO



El mensaje del Gobernador Alfredo Cornejo será transmitido vía streaming a través de: https://t.co/9TvmOk0DkT y el perfil de Facebook del Gobernador (https://t.co/Hb81MIEKy0). pic.twitter.com/U5VstLFJOu — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) April 30, 2026

Cómo será el cronograma de la Asamblea Legislativa Las actividades comenzarán a las 9, cuando las autoridades legislativas saluden a la Formación Policial y realicen el izamiento de la Bandera en la Peatonal Sarmiento.