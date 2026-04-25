AutoVac puso primera: ¿cómo fue el primer día del novedoso método de vacunación en Mendoza?

El AutoVac puso primera en Mendoza . Durante la mañana de este sábado, en el estacionamiento de Casa de Gobierno, la iniciativa en la que la ciudadanía se aplica vacunas sin necesidad de bajarse de su automóvil se puso en marcha.

Según detallaron desde el ministerio de Salud de Mendoza, durante la primera jornada el operativo se extendió desde las 10 hasta las 13 horas. En ese tiempo, se vacunaron 298 personas. Desde la cartera comandada por Rodolfo Montero destacaron que hubo una buena participación ciudadana. Cabe destacar que el denominado AutoVac comenzó en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas.

Cabe destacar que el gobernador Alfredo Cornejo, quien además encabezó la recepción de medicamentos importados desde la India, estuvo presente. Sobre la novedosa iniciativa, el mandatario provincial destacó que Mendoza lleva adelante un trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) "para hacer cada vez más accesible la vacunación. Hoy lo hacemos con este sistema que permite que las personas se vacunen desde su vehículo, de acuerdo con el calendario que les corresponde según su edad".

"Mendoza tiene un porcentaje de cobertura alto respecto de otras provincias, pero aspiramos a llevarlo al máximo posible para prevenir enfermedades", concluyó Cornejo.

Por su parte, Montero aseguró que la prueba piloto de la nueva modalidad de vacunación tuvo "una buena respuesta". En ese sentido, destacó que "muchas familias valoraron la posibilidad de resolver la vacunación de manera rápida, sin interrumpir sus actividades. Esto nos permite pensar en replicar el modelo en otros puntos de la provincia".

¿De qué se trata AutoVac?

AutoVac es una iniciativa que tiene como objetivo priorizar el acceso de aquellas personas que tienen dificultad para asistir en días y horarios de atención habituales ya sea por edad, dificultades de movilidad o condiciones médicas, entre otras.

La idea de esta estrategia novedosa es brindar la posibilidad de inmunizarse sin bajarse del vehículo a quienes se acerquen al estacionamiento de la playa oficial de la Casa de Gobierno. Es importante destacar que se podrá acceder a las vacunas correspondientes del Calendario de Vacunación de forma espontánea.